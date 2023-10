España sigue su camino hacia los Juegos Olímpicos en Salerno, donde espera Italia. La campeona del mundo quiere mantener el pleno de victorias en la Liga de las Naciones, que le permita dar un nuevo paso en su camino hacia París 2024, frente a una correosa selección azzurra que apunta a no ponerle las cosas fáciles a las de Montse Tomé. El duelo, que se jugará este viernes a las 17:45 horas, tiene como principal atractivo el regreso de una de las estrellas del equipo. Jenni Hermoso apunta a la titularidad frente a las italianas tras dos meses de ausencia, en el que será su primer partido desde la consecución del Mundial.

La normalidad ha regresado al vestuario de la selección. Al inicio de la concentración quedó plasmado el acuerdo al que se llegó en Oliva, donde la RFEF se comprometía a llevar a cabo diversos cambios en su estructura y a potenciar el fútbol femenino nacional. Después de la convulsa convocatoria del pasado mes, en el que hubo dudas de que las jugadoras estuvieran dispuestas a quedarse, puesto que habían renunciado a ser llamadas, se ha logrado cerrar la herida. Y la prueba de ello es el regreso de Jenni Hermoso.

La madrileña vuelve después de todo lo sucedido con el caso Rubiales. Su ausencia en los dos primeros duelos frente a Suecia y Suiza se sumó al terremoto que se había generado en Las Rozas, aunque deportivamente no fue un impedimento para que la selección lograra llevarse el triunfo en ambos partidos. Ahora, con la estrella de vuelta a la convocatoria, España suma un plus de cara a los dos encuentros frente a Italia y Suiza que pueden dejar casi sentenciada su presencia en la final four de la competición.

Tras imponerse en las dos primeras jornadas, la selección femenina busca su tercera victoria. Mantener el pleno supondría, como mínimo, reducir la pelea por la primera plaza –que da acceso a la siguiente ronda– a dos. Italia se impuso en su estreno a Suiza, pero no pudo con Suecia, aunque plantaron cara y sólo cedieron por 0-1. Ahora, una España que ganó in extremis a las suecas y goleó a las helvéticas busca dar un paso más con una victoria en Salerno.

Sin Paredes

Para el duelo, Montse Tomé podrá contar con 23 de las 24 jugadoras llamadas a filas. Cuenta con la baja de Irene Paredes, a la que unos problemas físicos la impedirán jugar ante las azzurri, pero que en principio llegará para el próximo partido en Zúrich. Su ausencia es más que significativa, pero la seleccionadora tiene recursos para hacer que se note lo menos posible. Ivana Andrés y Laia Codina se disputan una plaza en el eje de la zaga acompañando a Aleixandri.

El resto del equipo está más o menos claro. Si no hay sorpresas, Tomé apostará por un once reconocible en el que se colará Salma Paralluelo. La atacante no estuvo en la anterior concentración por lesión, pero apunta a ser de la partida en el extremo derecho. Aunque el protagonismo se lo llevará Jenni Hermoso, a la que se espera en la punta de ataque.

La de Carabanchel viene de jugar con Pachuca los últimos cuatro encuentros, en los que ha hecho tres goles. Parece que lo extradeportivo no ha afectado a su rendimiento y será una de las principales bazas de las españolas en Salerno. Una de las pocas dudas que quedan residen en la portería, donde Cata Coll tiene más enteros para mantenerse bajo palos, aunque no se puede descartar que la entrenadora rote e introduzca a Misa.

Italia busca la sorpresa ante España

La selección italiana, por su parte, busca la campanada contra la campeona del mundo. Después de cuajar un desastroso Mundial, en el que quedaron eliminadas en fase de grupos tras caer contra Sudáfrica en la última jornada, consiguieron dar un paso al frente en la Liga de las Naciones. Se estrenaron en la competición con victoria ante Suiza y dejaron claro ante Suecia que quieren dar guerra en esta fase. Parten en clara inferioridad sobre el papel, pero tratarán de ponerle muy difíciles las cosas a las españolas.