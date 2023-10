Jenni Hermoso se queda en el banquillo en el encuentro que mide a España contra Italia en Salerno. La selección buscará su tercer triunfo en la Liga de las Naciones, competición que sirve de preolímpico para París 2024, en un duelo para el que Montse Tomé ha decidido reservar a la delantera, aquejada en los últimos días de un golpe. Laia Codina sustituye a Irene Paredes –lesionada– de inicio, mientras que las sorpresas llegan en ataque, con Lucía García y Esther González formando parte del tridente.

Este es el once oficial de España ante Italia en la Liga de las Naciones: Cata Coll; Ona Batlle, Laia Codina, Aleixandri, Olga Carmona; Tere Abelleira, Aitana, Alexia Putellas; Lucía García, Mariona y Esther.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 I ¡ESTA ES LA ALINEACIÓN DE ESPAÑA! 👥 Ya conocemos el once con el que saldrá de inicio el equipo de Montse Tomé 📺 @La1_tve 🇮🇹🆚🇪🇸#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/6It4wjKSJU — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 27, 2023

Gracias a las dos victorias en el anterior parón internacional, ante Suecia y Suiza, la campeona del mundo ha recuperado la normalidad. Más aún tras constatarse lo acordado en la última concentración en Oliva. Con la vuelta de la jugadora de Pachuca a la convocatoria, se cierra por fin un cisma que se inició en el mismo momento en el que España lograba levantar el título mundial en Sídney.

Ahora, toca buscar frente Italia el pleno de victorias que permita al equipo nacional dar un paso adelante de cara a la final four de la Liga de las Naciones. Para ello, Montse Tomé no tirará de experimentos y optará por un once más que reconocible ante la azzurra, en el que más allá de Hermoso destacará la presencia de dos de las dos mejores jugadoras del mundo, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, en la sala de máquinas.

Jenni se queda fuera del once

En la portería no hay dudas, después de que la seleccionadora mantuviera la línea vista durante el Mundial. Ahí, Cata Coll ha ganado la partida a Misa Rodríguez, aunque no se puede descartar que Tomé le dé uno de los dos encuentros a la portera del Real Madrid durante el parón.

En defensa hay una baja importante, la de la indiscutible Irene Paredes. La central es baja por lesión, aunque apunta a estar frente a Suiza el próximo martes. Su puesto lo ocupará Laia Codina. Ha vuelto a la convocatoria de la selección después de que en la anterior se quedara fuera por decisión técnica. El otro puesto lo ocupará Laia Aleixandri, mientras que en los laterales estarán Ona Batlle y Olga Carmona.

El tridente del centro del campo estaba claro. Tere Abelleira estará en la contención, donde se ha convertido en inamovible, mientras que por delante estarán Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. La futura y la vigente Balón de Oro serán las encargadas de construir el juego de la selección. Ambas se encuentran en un gran momento, como quedó claro en la anterior convocatoria y en los últimos partidos de un intratable Barcelona.

Por último, en ataque habrá diversos cambios respecto a los anteriores partidos. Respecto al equipo ante Suiza del anterior parón, sólo hay un cambio y no es la entrada de Jenni Hermoso. La del Pachuca sufrió un golpe que ha provocado que no sea de la partida, dando entrada a Esther González en punta. En el costado izquierdo estará Mariona, mientras que en el derecho estará Lucía García.