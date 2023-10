Jenni Hermoso ya está concentrada con la selección femenina dos meses después del ‘caso Rubiales’

Jenni Hermoso ya está de nuevo con la selección española femenina. La jugadora del Pachuca era la gran novedad en la concentración de España, tras dos meses de ausencia por el caso Rubiales. Cerca de las 11:00 horas de la mañana, acudía a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ya se encuentra junto a sus compañeras para preparar los partidos de Liga de las Naciones ante Italia y Suiza.

No han sido dos meses sencillos para la delantera, puesto que desde que España ganara el Mundial en Sídney el pasado 20 de agosto no ha dejado de estar en el foco. El beso de Rubiales provocó un cisma sin precedentes en el fútbol español, lo que derivó en la destitución de Vilda, la dimisión del entonces presidente y su no convocatoria para la anterior concentración de la selección. Además, a todo aquello le han sucedido una serie de cambios en el organigrama de la RFEF que afectan a diversas áreas.

Ahora, parece que todo ha quedado aparcado. Después de su polémica ausencia el pasado mes, Montse Tomé volvía a convocarla para los duelos ante Italia y Suiza. En ellos, la selección buscará encarrilar la clasificación para la final four de la Liga de las Naciones que, a su vez, da acceso a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Apoyo a Jenni Hermoso

Al poco de llegar a la concentración de la selección, Jenni Hermoso ha recibido el apoyo de la Federación por boca de Pedro Rocha. El presidente de la Junta Gestora de la RFEF ha lanzado un mensaje de ánimo a la futbolista durante el acto en el que se plasmaba la firma de los acuerdos alcanzados en Oliva entre el organismo, el CSD y las jugadoras de la selección.

Rocha ha querido destacar que desde que se fraguó aquel acuerdo, en el que las jugadoras anularon su renuncia a la selección a cambio de que se produjesen diversos cambios y la creación de una comisión mixta que los supervisara, «se está tratando de solucionar todo, con las puertas abiertas para todos los problemas que puedan existir». Además, se ha referido a la jugadora de Carabanchel, de la que ha dicho que «lo ha pasado mal». «Pido un aplauso para Jenni, porque ha sufrido muchísimo», ha destacado.

Concentración con novedades

La lista que facilitó Montse Tomé el pasado miércoles ha variado en apenas cinco días. Laia Codina se incorporaba a la lista, en vista de los problemas físicos de Irene Paredes, que van a ser valorados en las próximas horas para decidir si se queda en la concentración o se marcha. Quien no podrá seguir es la portera Enith Salon. La guardameta del Valencia será sustituida por Elene Lete, que ya formó parte de la prelista del Mundial pero que no llegó a ir a la cita de Australia y Nueva Zelanda.

Por el momento, la convocatoria cuenta con 24 jugadoras tras sumarse a ella la defensora del Arsenal y no marcharse la futbolista del Barcelona. Irene Paredes, además, ha sido una de las encargadas de firmar los acuerdos de Oliva, junto a Alexia Putellas y Olga Carmona en representación de las internacionales.