Investigan la sorprendente causa de la muerte de una estrella del voleibol de 26 años

Luto en el mundo del deporte iraní. La Federación de Voleibol de la República Islámica de Irán (IRIVF) ha confirmado una triste noticia que ha conmocionado también al deporte internacional. Saber Kazemi, una estrella del voleibol iraní, ha fallecido de muerte cerebral después de varios días en coma tras recibir una descarga eléctrica en una piscina.

Tal y como informa la Agencia de Noticias de Irán, el suceso ocurrió el 18 de octubre cuando Saber Kazemi recibió una descarga eléctrica al entrar en la piscina del hotel donde se alojaba. Posteriormente, un equipo médico tuvo que reanimarlo y fue ingresado en estado de coma inducido debido a los daños cerebrales sufridos. Tras la intervención inicial en un centro de salud de Doha, la familia solicitó su traslado a un hospital en Teherán, donde ha pasado sus últimos días con vida conectado a una máquina de soporte vital.

Luto por Saber Kazemi

La comisión médica de la Federación Iraní confirmó que «la actividad cerebral de Saber Kazemi se ha declarado irreversible y su estado clínico se describe como muerte cerebral». Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente, mientras que el doctor Jabari, quien participó en el traslado del jugador, recomendó realizar estudios médicos adicionales antes de determinar las causas definitivas del suceso.

«Kazemi, quien fue trasladado de Doha a uno de los centros de tratamiento de Teherán debido a una afección cerebral aguda hace unos días, estuvo bajo atención médica especial durante este tiempo. Sin embargo, los esfuerzos del equipo de terapia para restaurar su función cerebral fallaron», explicó la Federación.

Nacido en Gurgan, Saber Kazemi fue un destacado atacante opuesto que jugó en Irán, Turquía, Catar, Kuwait e Indonesia. Debutó con la selección nacional en 2018, en un partido frente a Brasil por la Liga de Naciones, y ese mismo año fue parte del equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Indonesia. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, contribuyó a que Irán alcanzara el noveno puesto, y en 2021 fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) tras conquistar el campeonato asiático, según destacó Mehr News.