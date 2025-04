El Inter de Milán frenó al Barcelona en una oda al fútbol en el Olímpico de Montjuic con motivo de la ida de la semifinal de Champions (3-3). Seis goles en un partido loco y lleno de espacios con dos equipos que terminaron muy agotados y con las lesiones de Koundé y Lautaro. La eliminatoria queda totalmente viva para Milán. Lamine Yamal fue el mejor de los de Flick firmando uno de los mejores partidos de su carrera deportiva.

Tres veces tiró a puerta el Inter de Milán y tres goles marcaron. Fue muy peligroso a la contra y supo cogerle a los espacios siempre al Barça. En los primeros 20 minutos ya ganaban 0-2 con los tantos de Dumfries y Thuram. Antes del descanso empató el Barcelona con los goles de Lamine Yamal y Ferran. Ya en el segundo tiempo. Dumfries repitió y Sommer en propia tras un disparo de Raphinha puso el empate. La eliminatoria queda viva, pero el Barça termina este partido con malas sensaciones. Fueron mejores, pero encajaron demasiado.

Seis años después, el Barcelona disputó de nuevo unas semifinales de la Champions League. Desde 2019 no olía esta ronda en la mejor competición del mundo. Y desde 2015 no la gana. Su último gol en unas semifinales había sido aquel de Leo Messi de falta directo al Liverpool previo al 4-0 en Anfield en la vuelta. Para este duelo de ida contra el Inter, Hansi Flick salió con el mismo once con el que ganó la Copa del Rey en Sevilla.

Pero en el calentamiento antes del partido, Lamine Yamal dio el gran susto. La estrella culé se retiró a vestuarios antes de tiempo con molestias en la parte interior de su muslo izquierdo. Fermín López llegó a calentar durante varios minutos. Pero finalmente todo se quedó en susto y Yamal pudo salir de inicio y disputar su partido número 100 con la camiseta del Barça.

El Inter silenció Montjuic en los primeros 20 minutos

Susto, pero esta vez real, fue el que dio el Inter de Milán en el Olímpico de Montjuic a los 30 segundos de partido. Thuram fue titular tras recuperarse de su lesión y fue protagonista en Barcelona en los primeros compases de partido. En la primera llegada de los italianos, aprovechando los espacios en carrera, Koundé despejó la pelota a la banda. Allí, la bola le cayó a Dumfries y el holandés la puso directa al área. Iñigo Martínez se resbaló y Thuram metió un taconazo magistral para hacer el 0-1. Sorpresa de las gordas.

Tras el gol interista, el Barcelona empezó a dominar el partido con bastante claridad, llegando con asiduidad a la portería rival. Primero perdonó Ferran Torres en el minuto 11 con un disparo desde la frontal que se fue lamiendo el poste. Y ocho minutos después repitió con otro disparo desviado por nada.

Pero en el minuto 20, el Barcelona recibió otro jarro de agua fría. Helada incluso. El Inter de Milán logró un saque de esquina y subió a sus torres. Tras el centro, Acerbi cabeceó y en el punto de penalti metió la pierna Dumfries con una tremenda tijera para hacer el 0-2. La sorpresa ya era tremenda. El Inter silenció Montjuic.

El Barcelona reacciona al ritmo de Lamine

No tardó mucho el Barcelona en reaccionar a los dos goles del Inter de Milán. Y lo hizo al ritmo de un Lamine Yamal que quería de nuevo tener su gran noche. A los 24 minutos de partido, la joven estrella culé hizo el 1-2 con un golazo espectacular. Empezó la jugada en el pico del área y se sacó una jugada de peligro de la nada. Se fue de varios rivales, pisó área y la puso al fondo de la red. En su centenario se echó al equipo a sus espaldas.

Dos minutos después del gol, Lamine Yamal cogió el timón del partido, llegó a la línea de fondo, recortó a dos defensas del Inter y estuvo a punto de marcar el segundo. Le pegó con todo, Sommer la sacó con una gran parada y la pelota se estrelló en el travesaño. El partido se había vuelto loco.

El Barcelona era muy superior y apretaba sin parar ante la portería del Inter. Un paradón de Sommer evitó el gol de Dani Olmo en el minuto 35. Y dos minutos después llegó el empate del equipo culé con un tanto de Ferran Torres. El pase inicial fue de Pedri al segundo palo, Raphinha cabeceó al punto de penalti y allí apareció el delantero de valenciano como el 9 que es para hacer el 2-2. La reacción de los de Flick había sido magistral.

La primera parte, con cuatro goles, dos para cada uno, terminó con dos lesionados. Uno por cada equipo. Y dos jugadores de tremenda importancia para sus escuadras. Primero se lesionó Koundé en el minuto 41. Se tiró al suelo y no pudo seguir. En su lugar entró Eric García. Antes del descanso también dijo basta Lautaro Martínez en el Inter. Pero se mantuvo en el campo hasta el descanso.

Lautaro no pudo seguir en el Inter

En el inicio de la segunda parte, Lautaro confirmó su lesión no saltando de nuevo al césped y en su lugar entró Taremi. También hizo otro cambio el Barcelona en defensa. Entró Araujo por Gerard Martín. Y la primera ocasión la tuvo el Inter de nuevo. Otra llegada a la contra con espacios por banda derecha y tras un centro envenenado al área, De Jong despejó mal y Di Marco perdonó con un disparo alto.

A los 55 minutos de partido, Inzaghi quitó a Di Marco y metió a Carlos Augusto para defender a Lamine Yamal. El partido estaba en esa banda. Estaba un poco más metido en el partido el Inter, y a la contra siempre daba sensación de peligro con espacios. La tuvo en el 61 el cuadro italiano con otro centro de Dumfries que despejó Araujo.

Dumfries silencia Montjuic y Raphinha empata

El Inter de Milán estaba dando mejores sensaciones en la segunda mitad y las reflejó una vez más en el marcador. Dumfries, otra vez, silenció Montjuic en el minuto 64 con un nuevo tanto a balón parado. Le ganó la partida en el juego aéreo a Dani Olmo y marcó de cabeza en el minuto 64. 2-3 para el Inter en un partido de locos.

Pero el festival de goles no iba a parar ahí. Un minuto después del gol del Inter empató el Barcelona. La reacción llegó muy rápida. Raphinha le pegó desde su casa, la pelota dio en el larguero, luego en la espalda de Sommer y se metió en el fondo de la red. La suerte sonreía al equipo culé en esta Champions. El gol era del portero suizo en propia. 3-3 en la locura de Montjuic.

Entró Fermín en el 67 por Olmo y Frattesi en el Inter. Y en el 71 la volvió a tener a la contra el Inter en una carrera de Thuram que Cubarsí frenó justo antes del disparo. Había espacios por todos lados. Y en el 76 volvió a dar el susto el Inter. Mkhitaryan marcó el 3-4 tras un gran pase de Dumfries, pero el asistente levantó el banderín, confirmado por el VAR. Era fuera de juego. Anulado. Era milimétrico. Dos minutos después, una falta directa de Raphinha muy peligrosa fue directa a las manos de Sommer.

Dos cambios más hizo Flick en el minuto 83. Muy sorprendentes. Quitó a Cubarsí con amarilla para meter a Christensen. Y quitó a Pedri para meter a Gavi. Tres cambios en defensa había hecho el técnico alemán durante el partido.

Al travesaño le pegó Lamine Yamal en el minuto 87. Estaba haciendo uno de los mejores partidos de su carrera deportiva. Pero el larguero, otra vez, le impedía marcar otro tanto más. En el descuento también lo intentó Raphinha con un disparo lejano que Sommer despejó con una parada descomunal.