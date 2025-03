El intento a la desesperada de Pep Guardiola por salvar su matrimonio

El matrimonio de Pep Guardiola y Cristina Serra sigue dando que hablar. Ahora, en Inglaterra desvelan los detalles del intento a la desesperada del entrenador catalán por salvar su relación con su mujer. Hace unas semanas se conocía que ambos estaban más distanciados que nunca, llegando a darse por hecha la separación. Sin embargo, el técnico del Manchester City se resiste a cerrar ese capítulo y todo apunta a que quiere recuperar a su esposa.

Tal y como informa el diario The Sun, Guardiola ha hecho un viaje secreto a Barcelona, donde ha estado tres días con la única intención de salvar su matrimonio, pasando tres días con Cristina Serra en su casa. El entrenador del Manchester City «no ha perdido la esperanza en su matrimonio» a pesar del anuncio de divorcio en enero, dicen las fuentes consultadas por el citado medio británico.

Pep, de 54 años, utilizó un jet privado para volar desde Manchester a Barcelona apenas unas horas después de la victoria de su equipo por 3-1 contra Plymouth en la Copa FA el sábado pasado. «Pasaron tres noches juntos en Barcelona, ​​ambos alojándose en la casa familiar. Pep salió el lunes al dentista y Cristina fue a su tienda de moda en el centro de la ciudad», cuenta una fuente en la citada noticia.

«Se reencontraron en la tienda y pasaron tres horas allí antes de regresar a la casa para pasar la noche juntos. Pep se fue a Manchester el martes por la mañana», añade. El viaje ha generado esperanzas de que la pareja pueda salvar su matrimonio. Ambos se distanciaron después de que Cristina, de 52 años, regresara a Barcelona en 2019 para vivir a caballo entre la Ciudad Condal y Manchester. Hace unos meses, la renovación de Guardiola con el City pudo ser el motivo de lo que parecía una separación confirmada, pero según estas últimas noticias la esperanza no está perdida.

Separación entre Guardiola y su mujer

Según la información de Lorena Vázquez y Laura Fa en su podcast Mamarazzis, el propio Manchester City ha tenido mucho que ver en la ruptura de Guardiola y su mujer. Y es que su renovación con el club inglés habría hecho que Cristina Serra pidiera la separación al técnico, aunque ya llevaran varios años viviendo a distancia durante largas temporadas, ya que ella regresó a Barcelona para vivir con su hija pequeña.

Más recientemente, después de las vacaciones del verano de 2024, comenzaron los verdaderos problemas según las Mamarazzis. «Al entorno le extraña no ver a Cristina tras las vacaciones». En octubre existía ya «tanta distancia entre los dos que parte del entorno da por finalizada la relación, porque ven movimientos muy poco habituales y que disparan todas las alarmas», cuentan.

Sin embargo, la clave fue la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City. Durante los últimos meses de 2024 se habló mucho de la salida del entrenador catalán del conjunto inglés porque parecía que él daba ya por cerrado el ciclo en el banquillo citizen, pero no fue así. Guardiola finalmente renovó por dos años con el Manchester City, y según estas informaciones Cristina Serra tomó la decisión de romper acto seguido debido a ese nuevo contrato de su marido, que firmó hasta el año 2027.

En cualquier caso, desde el entorno de ambos no se atreven a poner «punto y final» al matrimonio de Guardiola y Cristina Serra. «Podría ser punto y coma, porque dejan abierta la puerta a la reconciliación. No descartan que algún día, quizás lejano, cuando Pep haya dejado la carrera profesional de lado, si él volviera a Barcelona, podrían retomar la relación», detallan las periodistas. Como han querido dejar claro, se trata de una «ruptura meditada, amistosa, sin dramatismos, peleas ni terceras personas» y de momento no se puede asegurar que se haya firmado el divorcio, «pero está sobre la mesa» y un aspecto muy importante a tener en cuenta es el económico.