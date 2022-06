Íñigo Martínez: «Nos vamos con una sensación bastante triste»

Íñigo Martínez no se ha quedado con buen sabor de boca a pesar de su gol providencial que ha impedido la derrota de España frente a República Checa. El defensa del Athletic ha reconocido la mala actuación de la selección en declaraciones a RTVE.

Su gol salvador

«Mi gol ha servido para salvar un punto, pero el objetivo era ganar».

Rival muy cerrado

«Siempre es difícil atacar contra un rival tan replegado, cuesta. Ellos a la contra lo tenían bastante claro, buscarnos la espalda y generar ocasiones. Han aprovechado las suyas».

Mala sensación

«Nos vamos con una sensación bastante triste, no era lo que queríamos y cuando las cosas no salen hay que levantar la cabeza y ver cómo mejorar. Todos salimos a dar el cien por cien y siempre es difícil fuera de casa contra estos equipos. No se ha conseguido el objetivo, que era ganar, y nos vamos tristes».