Inicio calmado de Sainz en el Dakar: Al-Attiyah da el primer golpe

Tradicionalmente, el prólogo del Dakar en coches ha sido el momento de gloria para los menos desconocidos, una oportunidad para dar el golpe. Y en la presente edición, ha vuelto a ser proclive a sorpresas. La especial etapa prólogo, de tan sólo 29 kilómetros, se la ha llevado el australiano Daniel Sanders (KTM) en motos, y el sudafricano Henk Lategan (Toyota) en coches.

En coches, Lategan ha sido el más rápido en ‘Ultimate’ con un tiempo de 15:28.6 minutos, apenas un segundo más rápido que el sueco Mattias Ekstrom (Ford) y 20 más que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia). Joan ‘Nani’ Roma (Ford), octavo, ha sido el mejor español, y Carlos Sainz (Ford), ganador en 2024, vigesimoquinto. La burgalesa Cristina Gutiérrez (Dacia) ha sido decimosexta en su debut en la principal categoría.

A diferencia de las motos, los coches no tenían por qué arriesgar, ya que el tiempo no cuenta para la clasificación general. Tan sólo tiene peso a la hora del orden de salida de la primera etapa. Carlos Sainz tuvo un estreno prudente, con la mirada más en el largo plazo. «Ha sido el prólogo esperado. No era fácil ver por dónde era el camino y fuimos prudentes», explicó el español.

El trazado estrecho entre árboles siempre pone a prueba la precisión de la conducción, y más cuando se combinan elementos inesperados como las rocas ocultas bajo la arena. Esto crea un entorno muy difícil para los coches, sobre todo para los modelos más grandes o pesados, con rocas escondidas bajo la arena que, por ejemplo, provocó un pinchazo en el Mini de De Mevius, uno de los favoritos

Es un buen recordatorio de lo impredecible y exigente que puede ser un Dakar. La etapa de este sábado será la primera jornada larga del Dakar 2025. Transcurrirá, como la de hoy, alrededor de Bisha, esta vez con 500 kilómetros de recorrido de los cuales 412 son de especial cronometrada.