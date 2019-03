El diario 'The Sun' ha revolucionado las redes con una posible alineación del Real Madrid donde están De Gea, Kanté, Pogba, Eriksen, Neymar, Hazard y Mbappé

The Sun ha liado la mundial en las redes sociales después de publicar un once del Real Madrid con los posibles fichajes que podría hacer el conjunto blanco este verano tras la llegada de Zinedine Zidane. Y la verdad es que la alineación no tiene desperdicio.

En la portería, el diario inglés especula con el fichaje de David De Gea, que acaba contrato con el United en 2020, mientras que en defensa conservarían a Carvajal, Ramos, Varane y Reguilón. Curioso también ha sido que al lateral derecho le han puesto como nombre “Carvahal”, palabra que ha sido Trending Topic durante buena parte del día.

Los fichajes llegarían en el centro del campo y la delantera. En la medular, The Sun sueña con un trivote formado por Kanté, Pogba y Eriksen, jugador que siempre ha interesado al Real Madrid como venimos informando en OKDIARIO desde hace meses.

Y la traca final llega arriba, donde el diario inglés sitúa a tres jugadores que están en la órbita del Real Madrid, pero que son imposibles de fichar, al menos los tres a la vez. Hazard, Neymar y Mbappé son los delanteros que sitúa The Sun en el futurible once del Real Madrid. En el banquillo estarían Courtois, Bale, Kroos, Vinicius y Casemiro.