El inesperado favor al Barcelona contra el Inter en Champions por la muerte del Papa

El Barcelona ha recibido este martes un inesperado favor desde Italia tras la muerte del Papa Francisco I. El Inter de Milán tendrá un día menos de descanso que el cuadro azulgrana antes de la ida de la semifinal de la Champions League. Tras el fallecimiento del Papa, y con motivo de su funeral, la Serie A ha decidido no colocar ninguno de sus partidos en la jornada del sábado. Es por ello que el rival de los de Flick jugará el próximo domingo y no el sábado como tenía programado.

El Inter de Milán ha protestado esta decisión, pero la Seria A no ha dado marcha atrás. El sábado, día del funeral del Papa Francisco I, no habrá fútbol en Italia. Por lo tanto, el equipo dirigido por Inzaghi tendrá que disputar su partido contra la Roma el domingo a las 15:00. Estaba programado para el sábado. Un duro palo para el Inter, que tendrá un día menos de descanso que el Barça.

El Barcelona, por su parte, jugará unas horas antes la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en Sevilla. Los azulgrana disputarán este partido el sábado a las 22:00 horas y no será nada sencillo. Tendrán una alta exigencia al igual que el Inter que está luchando por ganar la Liga.

«Tras la invitación del Presidente del CONI de suspender todos los eventos deportivos programados para el sábado 26 de abril de 2025, en conmemoración de los funerales del Santo Padre Francisco, los siguientes partidos de la 34ª jornada del Campeonato #SerieAEnilive se reprograman de la siguiente manera», explica la Serie A en redes sociales.

Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34ª giornata del Campionato #SerieAEnilive sono riprogrammate così come segue. pic.twitter.com/DdNN70TYVJ

— Lega Serie A (@SerieA) April 22, 2025