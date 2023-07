Las incógnitas que debe despejar Alcaraz en su debut en Wimbledon

La aventura de Wimbledon comienza para Carlos Alcaraz este martes, después de vivir unos días previos entre la doble costumbre que ya ha vivido en otras ocasiones en este 2023 y que circula entre los éxitos, las previsiones de triunfo y los problemas físicos. En medio de las dudas explicadas por unas molestias en el muslo derecho, Alcaraz empieza su periplo en Wimbledon ante el francés Jeremy Chardy, en un encuentro teóricamente asequible pero que debe confirmar que se encuentra a tono para seguir siendo uno de los favoritos en el All England Club.

De nuevo las molestias físicas, en este caso en el muslo derecho, obligan a Alcaraz a irse probando en los primeros días de un torneo en la presente temporada. En un año en el que sus –escasas– derrotas han venido, en gran medida, justificadas por los diferentes contratiempos con su físico, Carlos llega al tercer Grand Slam de la temporada con un problema en el muslo derecho que si bien no debería revestir de gravedad, hace que haya lucido un vendaje en los entrenamientos previos que augura que no va todo como su equipo querría.

Alcaraz se pone en liza ante Jeremy Chardy, un rival muy experimentado y que guarda buenos resultados en las pistas más rápidas del circuito, pero que con 36 años y alejado de los mejores del ranking –fuera del top-600– sólo ha disputado tres encuentros en lo que va de año, sin poder llevarse un set y sí tres derrotas. La entidad actual Chardy no es la de un rival que pueda complicar, en teoría, las cosas al vigente campeón de Queen’s, ya familiarizado con la hierba y con buenas sensaciones tenísticas, pero el físico obliga a colocar una interrogación encima de lo que pueda suceder con Carlos Alcaraz en los próximos días en Wimbledon.

Alcaraz confía en su cuerpo

El debut ante Chardy, en una siempre complicada primera ronda en Wimbledon, donde las pistas están sin desgaste y más rápidas que en jornadas y rondas posteriores, será una prueba de fuego para Alcaraz, en un torneo que no perdona y en el que su cuerpo deberá responder a posibles contratiempos. «Físicamente, ahora mismo, me siento genial. Estoy totalmente listo para comenzar Wimbledon», comentó el murciano en la rueda de prensa previa a su debut, que se dará en la pista 1 y no en la central del All England Club, a partir de las 14:00 horas.

«Me siento genial. Ya he tenido un par de entrenamientos aquí y me siento muy bien, con muchísima energía. Tengo muchas ganas de disputar mi primer partido aquí en Wimbledon», completaba Carlitos, que llega como candidato real al título en Londres por primera vez en su carrera… siempre que el físico se lo permita.