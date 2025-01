Un incendio desata el caos en el Etihad horas antes del partido del Manchester City en Champions

El caos se ha desatado en las inmediaciones del Etihad Stadium a poco más de una hora de que comience el partido entre el Manchester City y el Brujas, correspondiente a la última jornada de la Champions League. A escasos metros de las puertas del estadio, en un lugar donde había congregados cientos de aficionados esperando al bus del equipo de Guardiola, uno de los puestos de comida ha comenzado a arder, generando un importante revuelo entre la gente que se encontraba allí.

Los aficionados del Manchester City estaban esperando a que llegara el autobús del equipo al estadio. Fue entonces cuando uno de los puestos de comida habilitados para los días de partido comenzó a arder, lo que generó el caos entre los miles de aficionados que estaban congregados tanto para recibir al equipo, como para entrar al estadio.

El conjunto skyblue se juega el pase al playoff de la Champions League. A falta del partido contra el Brujas, son vigesimoquintos en la clasificación, lo que les deja fuera de los puestos de acceso a la eliminatoria previa a los octavos de final. Están obligados a ganar al equipo belga para poder meterse entre los 24 mejores y no quedar eliminados a las primeras de cambio.

Los de Guardiola se medirán en la última jornada a los belgas con la obligación de ganar, después de una decepcionante fase de liga. En las siete jornadas disputadas sólo han logrado ocho puntos, tras dos victorias, dos empates y tres derrotas. Cayeron contra PSG, Juventus y Sporting de Portugal, sacando sólo un punto contra Feyenoord –tras ir ganando 3-0– e Inter de Milán. Únicamente han ganado al Slovan de Bratislava y Sparta de Praga.

Todo lo que no sea ganar a un Brujas que todavía no está clasificado para el playoff, sería un fracaso histórico. Los belgas no están dentro de los 16 que jugarán la eliminatoria previa a octavos de manera matemática, pero lo harán incluso si terminan perdiendo, siempre que el Stuttgart-PSG no termine en empate.