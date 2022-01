El mítico Ze Roberto, ex futbolista que militó en equipos como el Real Madrid o el Bayern de Múnich entre otros, tiene ahora 47 años y vive en Brasil, su país natal. Muchos jugadores cuando se retiran y cuelgan las botas descuidan su físico, cogen muchos kilos, pierden masa muscular… Pero con el que fuera centrocampista ha ocurrido más bien lo contrario, pues el cambio físico que ha experimentado en los últimos años es impresionante.

Ze Roberto es un obseso del entrenamiento. Hace deporte a diario, cuida su alimentación y tiene una fuerza de voluntad envidiable. De hecho, ahora también se dedica a ser entrenador personal y asesorar a personas que quieran mejorar sus hábitos y su físico. El carioca no descansa ni en Año Nuevo, como dejó muy claro hace unos días con una de sus fotos, y su físico sigue dando la vuelta al mundo por lo impactante que es.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zé Roberto (@zr11)



Ze Roberto, a pesar de haberse retirado en 2017, se ha convertido en tendencia en las redes sociales durante los últimos tiempos tras publicar vídeos y fotografías en la que aparece en un excelente estado de forma con un cuerpo que se asemeja más a un culturista que a un ex futbolista.

En una entrevista concedida en su día a DPA ya contó la fórmula del éxito. «No tengo vicios. No bebo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento muy bien, duermo bien. Tengo mi familia, que es mi mayor seguridad. Creo que esos son factores importantes para llegar a la edad que llegué y aún seguir jugando en alto nivel», dijo el ex jugador de Real Madrid, Bayer Leverkusen, Gremio y Palmeiras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zé Roberto (@zr11)