El impactante cambio de vida del rey de la NBA: de niño con obesidad a ser historia del baloncesto

La NBA acaba de vivir uno de los momentos más especiales de su historia reciente. Siempre lo es el momento en que una franquicia de las 30 que participan en la mejor liga de baloncesto del mundo gana, por primera vez en su trayectoria, el anillo de campeón y el trofeo Larry O’Brien que acredita al ganador de la temporada, pero en la 2022-23, el título de los Denver Nuggets viene sumado al dominio extraordinario de su estrella, un Nikola Jokic que se ha ganado el acreditativo de mejor jugador de la NBA, cumpliendo un sueño que cuando era un niño parecía una utopía.

Jokic, nacido en Sombor, Serbia, el 19 de febrero de 1995, fue designado MVP de las Finales de la NBA, el mismo día que su equipo, el mismo que le escogió con el puesto 41 en Draft de 2014, se hacía con su primer anillo de la NBA. Los Denver Nuggets vieron en Nikola una oportunidad, dentro del riesgo de hacerse con un extranjero sin experiencia en el país y con un pasado infantil en el que el sobrepeso había marcado las limitaciones a la hora de triunfar sobre una cancha de baloncesto.

Jokic siempre fue un niño talentoso y de tamaño sobresaliente en cuanto a altura, para destacar en el baloncesto. Sin embargo, sus hábitos no eran ni mucho menos los mejores y su vida sedentaria no ayudaba a quitarse esos kilos de más que hacían de él un niño con ratios cercanos a la obesidad. Nikola no cuidaba su alimentación y era adicto a las bebidas con gas, ingiriendo hasta tres litros de Coca-Cola diarios durante un periodo en el que era el niño más grande de la clase, pero también el más pesado.

«No podía hacer ni una flexión», confesaba la estrella de los Denver Nuggets sobre aquel tramo de su vida, del cual se mantiene una fotografía que se ha hecho viral y en la que aparece Jokic sin camiseta y dejando ver claramente que era un niño con sobre peso. Por entonces daba sus pasos de formación en el baloncesto y estos kilos de más, aunque le limitaron, también le convirtieron, por necesidad en el pívot tan completo como es hoy en día, hasta el punto de batir récords históricos en la NBA.

Jokic dejó la Coca-Cola al viajar a Estados Unidos para enrolarse en una nueva aventura en la NBA y aprovechó la cuarentena para, ya como jugador destacado, realizar el cambio definitivo en su físico, perdiendo hasta 20 kilos que ha ido equilibrando a base de músculo para responder ante las exigencias físicas de la competición.

La explosión del mejor jugador de la NBA

El resultado se vio pronto y lo hizo en la máxima expresión, dando rienda suelta a uno de los mayores y más particulares talentos de todos los tiempos en la NBA. En 2021 y 2022, Nikola Jokic logró el MVP de la NBA, con números extraordinarios tanto individuales como de equipo, que no pudieron confirmarse en unos Playoffs a los que los Nuggets llegaron sin la experiencia necesaria o con lesiones que mermaron su potencial, pero todo iba a cambiar en la temporada 2022-23.

Jokic siguió sumando y para muchos debió ser elegido por tercera vez como MVP de la temporada regular. Sin embargo, el serbio tenía una misión que iba mucho más allá y se centró en batir todas las plusmarcas en Playoffs. El resultado es la culminación a una carrera deportiva que llega con 28 años a su punto más alto en lo individual y en lo colectivo. Por un lado, los Denver Nuggets son campeones por primera vez con el mejor jugador de la historia de su franquicia a los mandos, un Nikola Jokic que lo hace como líder y como el primero en coronarse como líder estadístico en puntos, rebotes y asistencias. Un jugador para la historia con una historia detrás que no le ha impedido convertirse en el rey de la NBA.