El mundo del rugby está de luto tras la repentina muerte de Esteban César Racca, jugador argentino de 41 años que jugaba en el Old King Club en Paraguay. El hecho ocurrió el domingo 14 de septiembre en pleno partido del torneo Pre Intermedia Metropolitano, en el estadio Héroes de Curupayty, en la ciudad de Luque. Esteban Racca se desplomó inesperadamente después de una jugada y pese a la rápida asistencia médica no pudo ser reanimado. La noticia sacudió no solo a sus compañeros y rivales, sino a toda la familia del rugby.

Según la autopsia, la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico. El golpe en la cabeza habría ocurrido minutos antes del colapso y provocó una hemorragia cerebral progresiva que afectó el tronco encefálico. Esa lesión hizo imposible salvarle la vida. La Fiscalía paraguaya ya abrió una investigación y pidió las grabaciones del encuentro para esclarecer las circunstancias exactas. Se busca determinar en qué momento ocurrió el impacto y si existió algún choque previo que haya pasado inadvertido.

Las muestras de afecto y dolor no tardaron en llegar. El Old King Club publicó un mensaje en redes sociales recordando a Racca como un jugador apasionado, solidario y querido dentro y fuera del campo. La Unión de Rugby del Paraguay también expresó sus condolencias y acompañamiento a la familia.