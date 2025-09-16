Muere repentinamente el ex capitán del Estrella Roja Dejan Milovanović minutos después de marcar un gol

Tragedia en el fútbol balcánico. Serbia está conmocionada y de luto tras conocerse la muerte de Dejan Milovanović, ex futbolista y capitán del Estrella Roja de Belgrado. Según las primeras informaciones de los medios nacionales, el que también fuera jugador del Panionios griego o del Lens francés ha fallecido repentinamente este martes en un partido de fútbol de veteranos, concretamente en un duelo entre Zvezdara y el PKB.

De hecho, marcó un gol en el minuto 7. Pero poco después, cuando se disponía a lanzar un saque de esquina, se desplomó sobre el terreno de juego. Aunque la ambulancia llegó rápidamente y los intentos de reanimación en el Hospital Clínico del Zvezdara duraron más de una hora, Dejan Milovanović ha perdido de la vida por causas que aún se desconocen, aunque todo apunta a un infarto. Los aficionados al fútbol y al Estrella Roja recuerdan a Dejan Milovanović como ex capitán del equipo, miembro de la famosa generación de 1984. Con la camiseta rojiblanca, ganó tres títulos de Liga y cuatro Copas de Serbia. Jugó 230 partidos con el club donde comenzó su carrera. Milovanović también jugó dos partidos con la selección absoluta de Serbia y más de 20 con la Sub 21.

Luto por Dejan Milovanović

La triste noticia fue confirmada por la Liga de Veteranos en un comunicado enviado a los clubes participantes: «Estimados representantes de los clubes, hace unos minutos, durante el partido de veteranos, falleció Dejan Milovanovic, jugador del FC Zvezdar. Por este motivo, la próxima jornada (extraordinaria), prevista para el 18 de septiembre, se pospondrá». Rápidamente, el fútbol serbio ha quedado conmocionado y las muestras de cariño y los pésames se suceden en las redes sociales.

También se ha pronunciado el Estrella Roja con un emotivo comunicado despidiendo al que fuera su capitán: «Con profundo pesar, informamos a todos los aficionados del Estrella Roja que el exc entrocampista y capitán Dejan Milovanović ha fallecido prematuramente a la edad de 41 años.

Dejan amaba el fútbol y al Estrella Roja por encima de todo. Se recordará que fue en el campo donde dejó de latir el corazón de un auténtico icono del Red Star, un luchador y un maestro del fútbol. Durante sus dos etapas con la camiseta rojiblanca, jugó un total de 321 partidos y marcó 40 goles. Ganó tres títulos de liga y cuatro copas nacionales. Deki, gracias por cada gol, cada centro, cada duelo ganado, cada balón interceptado, cada trofeo y cada doble corona… Nuestro club expresa su más sentido pésame a la familia Milovanović».

Durante los años que vistió la camiseta del Estrella Roja, Milovanović acumuló partidos importantes en liga y competiciones locales. Fue parte de un grupo de jugadores que mantuvo al club en la pelea por títulos en una época complicada. Algunos aficionados incluso lo recuerdan como uno de los líderes del vestuario, aunque oficialmente no siempre aparece listado como capitán fijo. Aun así, su carácter transmitía jerarquía. Su carrera también lo llevó fuera de Serbia. En Francia jugó para el Lens, donde buscó dar el salto a un fútbol más competitivo. Más tarde pasó por Grecia, con el Panionios, y tuvo otros regresos a clubes serbios como el Voždovac.