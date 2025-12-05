Imágenes sensibles: muere un hombre en un gimnasio haciendo press de banca

Conmción en Brasil. Un hombre ha muerto tras ser golpeado con una barra en un gimnasio de Olinda, Pernambuco. El deportista de 55 años falleció mientras hacía el clásico ejercicio de press de banca. La víctima, Ronald José Salvador Montenegro, fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos (UPA), pero no sobrevivió a las heridas.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento del accidente, mostrando la barra golpeando el pecho de la víctima, quien aún intentaba levantarse antes de caer al suelo. El caso se está tratando como una muerte accidental y la policía está investigando el equipo y las circunstancias del entrenamiento en ese gimnasio de Olinda. Ronald era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes en Olinda y era reconocido por su labor con las tradiciones culturales de la ciudad.