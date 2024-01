La derrota del Barcelona en el Clásico contra el Real Madrid (4-1) dejó muy tocados a los culés, y en especial a un cariacontecido Joan Laporta al que se vio bastante hundido en el palco del Al -Awwal Stadium. La imagen del presidente azulgrana con un rostro bastante serio ha corrido como la pólvora en las redes sociales, después de que los de Ancelotti pasaran por encima del cuadro de Xavi Hernández en la final de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí.

Las imágenes se corresponden al momento de después del cuarto gol del Real Madrid. Tras anotar Rodrygo el tanto que sentenciaba definitivamente el partido, las cámaras de televisión enfocaron al palco para ver la reacción de Joan Laporta. La cara del máximo mandatario azulgrana era el reflejo de todo el barcelonismo, hundido después de ver como el eterno rival les pasaba por encima.

La instantánea de Laporta refleja el mal momento que atraviesa el Barcelona. Xavi, la gran apuesta del presidente culé, no está sabiendo dar con la tecla y no logra consolidar el proyecto deportivo por el que ha apostado el empresario catalán desde que regresara a la presidencia en 2021. El equipo no levanta cabeza, las sensaciones de juego son cada vez peores y aunque el puesto del técnico no peligra por ahora, comienzan a surgir ciertas dudas con el que fuera ex jugador del cuadro catalán.

La segunda etapa de Laporta es lo peor que nos podía pasar. Es tan cabrón como el de la primera, pero ahora va más desinhibido y es más despótico. Sus decisiones unilaterales, su ignorancia opiniones distintas y su falta de respeto protocolos establecidos están hundiendo al Barça pic.twitter.com/CjEeRxVMr4 — Terry T. (@TerryTonicFCB) January 15, 2024

La imagen de Laporta hundido en el palco fue uno de los momentos más comentados de la final de la Supercopa de España. El presidente del Barça estaba con un rostro triste y serio por el duro correctivo que estaban sufriendo, ya que la sensación era de que el Real Madrid todavía podía hacer más sangre puesto que el cuarto gol cayó en el minuto 64 de partido.

Lo peor de todo para el mandatario catalán es que aún quedaba mucho encuentro y se veía a un Barça tocado y hundido por completo, sin capacidad de reacción para intentar darle la vuelta al marcador. Esta derrota agrava aún más la situación de un conjunto azulgrana cuyas sensaciones de juego en los últimos choques venían siendo bastante malas: empataron en Valencia, ganaron a Almería y Las Palmas en sendos duelos bastante flojos de los de Xavi, sufrieron con Barbastro y Osasuna, y el Real Madrid no les perdonó en la final.

Caras largas a la llegada a Barcelona

La expedición azulgrana ha aterrizado este lunes con caras largas y de preocupación entre los integrantes de la expedición que viajó a Arabia Saudí, entre ellos Xavi y Laporta. Tanto el entrenador como el presidente se bajaron del autobús con un rostro bastante serio. En la entidad azulgrana están muy preocupados por cómo pueda afectar esta dura derrota ante el eterno rival en los próximos encuentros.

No obstante, tras el partido, Deco, director deportivo del club, ratificó su confianza en Xavi Hernández y no contemplan buscar un reemplazo para el banquillo. El puesto del técnico no peligra de momento pese a las malas sensaciones de juego y los resultados que está obteniendo el equipo esta temporada. En Liga están a ocho puntos del líder, el Girona, con un partido menos que ellos, y a siete del Real Madrid.