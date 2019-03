Ibai Gómez invitará a cenar a 150 aficionados del Athletic

El centrocampista celebrará de una forma muy peculiar sus 150 partidos con el Athletic. Ibai Gómez invitará a cenar a 150 aficionados que elegirá a través de un sorteo en su cuenta de Instagram.

El centrocampista de 29 años, que este mercado invernal ha regresado al conjunto vasco procedente del Alavés, celebrará de una forma muy peculiar sus 150 partidos con el Athletic: Ibai Gómez invitará a cenar a 150 hinchas del equipo.

El acto tendrá lugar este miércoles en el Gran Hotel Bilbao, en un reservado que acogerá a los 150 aficionados que han sido agraciados en el sorteo que el futbolista ha organizado a través de su perfil de Instagram.

El propio Ibai Gómez recibirá a los ganadores a partir de las 18 horas. Media hora más tarde se iniciará el photocall para que todos los asistentes puedan llevarse un bonito recuerdo de un día muy especial para el centrocampista. “Os podré conocer en persona, contestaré vuestras preguntas, sortearemos diferentes detalles y podremos disfrutar de un atractivo ‘catering’ saludable y ecológico”, decía el bilbaíno en su invitación.

La reunión finalizará con una “cena saludable“. Ibai Gómez es un fan de la paleodieta, que entre sus principios tiene productos bilológicos, pescado, pollo, arroz, algún tipo de legumbre, leche sin pasteurizar y ausencia de azúcares y grasas. El de Santutxu sigue esa dieta desde que coincidió en el Alavés con el madridista Marcos Llorente, con el que la une una gran amistad.

Ibai Gómez regresó al Athletic en el mercado invernal

Como se puede ver, el centrocampista es feliz desde su regreso al Athletic, lo que le ha permitido alcanzar los 150 partidos con el conjunto vasco. “Salí con la intención de disfrutar de minutos y crecer después de un año y medio aquí que no fue bueno. Lo he conseguido y es un orgullo volver a casa. Necesitaba dar ese paso y mucha gente me dijo que era arriesgado por si salía mal en el Alavés , pero tenía que confiar en mí y así lo hice para demostrar también que los años anteriores en el Athletic eran una realidad, porque también hice cosas buenas. Ese fue el motivo para dar el paso y por lo que estoy aquí de vuelta. Me dejaré el alma cada día y defenderé este escudo al cien por cien o al doscientos por cien”, decía Ibai Gómez explicando su vuelta. “Cuando estás en casa no piensas en salir“, argumentó al ser preguntado por el contrato que había firmado sin cláusula de rescisión.