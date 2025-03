Horarios de todos los partidos de octavos de final de la Champions League

La UEFA Champions League sigue avanzando en su nueva edición del 2024-2025 y, tras el sorteo realizado después de disputarse la eliminatoria de repesca, donde el Real Madrid venció de forma contundente al Manchester City de Pep Guardiola con un marcador total de 3-6 (ida y vuelta), ya se conocen los horarios y los enfrentamientos de los octavos de final de la competición más grande del mundo a nivel de clubes.

Por un lado, el ‘plato fuerte’ de la primera ronda del cuadro final la disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid. Los conjuntos madrileños se enfrentarán por partida doble en apenas 7 días, es decir, en la ida de los octavos de Champions, que se disputará en el Santiago Bernabéu este 4 de marzo, y en el encuentro de vuelta, donde el Metropolitano dictará sentencia en una eliminatoria que se decantará el próximo miércoles día 12 de marzo.

El FC Barcelona, por su parte, medirá sus fuerzas ante el Benfica en los octavos del torneo europeo, rival al que ha vencido en esta edición 2024-2025 tras un partido ‘loco’ y de muchos goles en Da Luz, Lisboa, con un marcador de 4-5 y después de ir perdiendo por dos goles de diferencia (4-2). Raphinha, sobre la bocina, llevó el delirio a la grada visitante con el quinto y último gol del partido.

Draw done. Who will win the #UCL? 🏆

Pick the winner of each game and sim the rest of the season! ⬇️#UCLbracket @cryptocom

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025