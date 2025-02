Entradas para el Real Madrid – Real Sociedad de Copa del Rey: cuánto cuestan y cómo comprarlas

El Real Madrid ha conseguido poner la primera piedra en el camino hacia la final de la Copa del Rey tras doblegar a la Real Sociedad, por 0-1, en el Reale Arena, con un único tanto de Endrick, que aprovechó un pase milimétrico de Jude Bellingham para abrir y cerrar la lata de un encuentro marcado por el lamentable cántico sobre Raúl Asencio («Asencio, muérete»), donde el colegiado principal, Sánchez Martínez, tuvo que detener el duelo unos minutos y activar el protocolo contra cánticos «racistas, xenófobos y/o intolerantes». Ahora, el club blanco deberá cerrar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu, escenario donde esperan colgar en cartel de no hay entradas para el citado Madrid-Real Sociedad que se disputará el próximo 1 de abril.

Entradas para el Real Madrid – Real Sociedad de Copa del Rey

Hasta el momento, el Real Madrid no ha hecho oficial los precios para aquellos socios y público general que quieran disfrutar de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2024-2025. Las entradas para el Madrid-Real Sociedad aún no están a la venta, pero sí podrás adquirir ciertas localidades VIP a un precio que oscilan entre los 325 euros, en el lateral oeste, y 425 euros, en lateral este.

Dónde comprar las entradas del Madrid-Real Sociedad de Copa del Rey

Asimismo, el club madridista ha alertado por su página web que solo se podrán adquirir entradas para el Real Madrid – Real Sociedad vía internet, es decir, de forma online, y aconseja a todos sus aficionados que las obtengan por canales oficiales, de lo contrario el club «no se hace responsable» de cubrir cualquier tipo de fraude o estafa.

«Para este partido, la compra será exclusivamente online. La venta se realizará hasta agotar localidades. Los únicos canales de venta de entradas oficiales son www.realmadrid.com y www.entradas.com dónde se podrán adquirir los tickets para los partidos que jueguen el primer equipo del Real Madrid, tanto femenino como masculino, baloncesto, y además, el Real Madrid Castilla. Por último, le recordamos, la importancia de adquirir las entradas exclusivamente en canales oficiales, ya que el Club no se hace responsable, ni atenderá, cualquier incidencia que se pudiera generar de entradas adquiridas por canales no oficiales. No hay venta telefónica para ningún evento o partido. Antes de finalizar la compra, compruebe que todos los datos introducidos sean correctos. No se admitirán cambios ni devoluciones de entradas», reza el Real Madrid en su propia página web.

Dónde ver el Real Madrid-Real Sociedad de Copa del Rey

La vuelta de la Copa del Rey 2024-2025 entre el conjunto de Carlo Ancelotti y el equipo de Imanol Alguacil se podrá disfrutar, en abierto, a través de las pantallas de TVE y en Movistar Plus +. Asimismo, ambas compañías cuentan con diferentes apps para que puedas disfrutar del mejor fútbol desde cualquier punto de España y no perderte ningún tipo de detalle. El encuentro de vuelta, que se disputará en el Santiago Bernabéu, será el próximo martes 1 de abril del 2025, a partir de las 21:30 horas.