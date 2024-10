Historia del deporte: LeBron juega con su hijo Bronny James en el estreno de la NBA

LeBron James y Bronny James han hecho historia este martes al convertirse en el primer dúo padre-hijo en jugar juntos en la NBA. Lo hicieron en la victoria de Los Angeles Lakers ante los Minnesota Timberwolves por 110-103 en el primer partido de la Liga. Este duelo suponía también el estreno de JJ Redick como entrenador, que debuta de la mejor manera posible en un duelo que quedará guardado en los libros de historia de la mejor liga del mundo.

De 39 y 20 años, respectivamente, LeBron James (titular) y Bronny James (suplente) protagonizaron una imagen memorable cuando entraron juntos a la cancha a cuatro minutos del final del segundo cuarto para convertirse en el primer padre e hijo que juegan juntos en la mejor liga de baloncesto del planeta.

Entre el público estaba su familia, con Savannah James (esposa y madre) al frente, y también Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr., padre e hijo que lograron un hito similar pero en su caso en la MLB y en 1990 con los Seattle Mariners. LeBron James, máximo anotador de la historia de la NBA y dueño de incontables récords, añadió esta noche otro más a su colección al iniciar su temporada número 22 en la NBA, algo que hasta ahora solo había alcanzado Vince Carter.

LeBron James.

Bronny James.

The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh

