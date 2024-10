El hijo de LeBron James debuta en la NBA siendo acusado de ‘chupón’

El hijo de LeBron James, Bronny, ha hecho su debut oficial en pretemporada NBA como jugador de Los Angeles Lakers esta madrugada. El equipo angelino cayó este viernes ante los Minnesota Timberwolves por 107-124 en un encuentro en el que no jugaron ni Anthony Davis ni LeBron James, pero sí lo hizo el hijo de la leyenda de la NBA que, además, estrenó su casillero de anotación con una canasta a falta de 56 segundos del final del encuentro.

Su bandeja con la izquierda desató las ovaciones de la grada, aunque su padre ni se inmutó. No obstante, a Bronny le cayeron algunas críticas tras su partido. Algunos acusaron al hijo de LeBron James de ser un ‘chupón’. El joven de 19 años y 1,88 metros de altura quería buscar su canasta para demostrar que no está aquí de paseo y que tiene nivel para jugar en la NBA.

Sus ganas de acallar las críticas y los nervios de su primer partido le jugaron una mala pasada. Hasta el momento de la canasta, Bronny James llevaba un 0 de 5 en tiros de campo. Al final, el hijo mayor de LeBron James terminó con dos puntos, un rebote, una asistencia, tres tapones y una pérdida en 16 minutos, desatando así los elogios de su entrenador JJ Redick tras el encuentro por su gran trabajo.

Bronny James strong drive to the cup for his first #NBAPreseason points!

📺 MIN-LAL on NBA TV pic.twitter.com/WtZcuzR7f8

— NBA (@NBA) October 5, 2024