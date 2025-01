Un hincha argentino del Zaragoza le recrimina a Ander Herrera su fichaje por Boca Juniors

Un hincha argentino del Real Zaragoza fue a recibir a Ander Herrera a Buenos Aires junto a cientos de hinchas y le recriminó su fichaje por Boca Juniors. Este aficionado no entendía, como muchos maños, por qué Ander no ha regresado al equipo de su tierra para ayudarlo a ascender a Primera División.

«Aguante Zaragoza. Salgamos de estos 12 años», le dijo este aficionado argentino a Ander Herrera cuando el futbolista abandonaba el aeropuerto. «Tiene que hablar conmigo. No sé por qué está aquí y no allí en Zaragoza. No lo sé. Quiero hablar con él. Yo soy hincha del Zaragoza. Pero está todo bien. Hablaremos y tenemos que ayudar a que subamos a Primera de una puta vez. Soy del Zaragoza por Hérores del Silencio», señaló este aficionado argentino.

El futbolista Ander Herrera llegó este miércoles a Buenos Aires (Argentina) para sumarse a la plantilla de Boca Juniors tras rescindir su contrato con el Athletic. Con más de 100 simpatizantes ‘xeneizes’, y varios medios de comunicación esperando, llegó el mediocampista de 35 años, que tiene grandes expectativas en su nueva etapa en Argentina.

«Estoy muy feliz. Es momento de adaptarme y disfrutar de esta experiencia única. Solo pienso en Boca», fueron sus primeras palabras tras pisar suelo argentino. Al ser preguntado sobre si ya había tomado contacto con Juan Román Riquelme, el ex mediocampista del Athletic Club de Bilbao, Manchester United y Paris Saint Germain, dijo que ya había hablado con él y que no quiere «pensar en mucho más allá» que ponerse a punto y en el partido de Copa (Argentina) de la próxima semana. «Y por eso espero hablar hoy con Fernando Gago (el entrenador)», añadió.

«Llego a un equipo con una historia única y una pasión incomparable. Mi padre trabajó aquí mucho tiempo, me habló mucho de Boca y mantengo esa pasión. Jugar aquí es algo único y se te pone la piel de gallina. Ahora queda disfrutar», concluyó el jugador, que llega a un club que en junio jugará el Mundial de Clubes.

Según confirma EFE, el mediocampista de 35 años llegó «con el pase en su poder» después de que el Athletic le otorgara la «libertada de acción adelantada seis meses antes del vencimiento de su vínculo con el club vasco». Ander Herrera, que ya había visitado La Bombonera y había expresado su amor por el club argentino, cumple de esta manera su sueño, y sigue el camino que ya había dado Iker Muniain el año pasado al desembarcar en San Lorenzo.