El hijo de Maradona habla desde España: «Lo que más me duele es que mataron a mi padre»

Diego Armando Maradona Sinagra, el único hijo varón de Diego Armando Maradona habla muy claro sobre el juicio en Argentina relacionado con la muerte de su padre, y lo hace desde nuestro país, concretamente acudiendo como invitado a El Chiringuito, dirigido y presentado por Josep Pedrerol. El que fuera entrenador del UD Ibarra en el grupo XII de la Tercera RFEF al comienzo de esta temporada expresó su preocupación por el proceso judicial y todo lo que envuelve a la turbia muerte de Maradona, su padre: «Estoy siguiendo el juicio por la muerte de mi padre, y es un momento muy complicado para todos nosotros. Se avecinan tiempos difíciles, pero estamos preparados».

«Lo que más me duele de este juicio es que lo mataron. Así de claro. No lo atendieron bien y no hicieron nada para salvarlo», añade Diego Maradona Jr, que vuelve a hablar muy mal del equipo médico que trató a su padre en sus últimos días con vida y deja caer que la muerte de Maradona podría haber respondido a intereses económicos: «Después de tantos años de negocios y de que esta gente le robara dinero, a mi padre le servía más muerto que vivo. ¿Por qué? No lo sé…». Y va más allá, lamentando que la negligencia médica fue determinante: «Si lo hubiesen atendido bien, hoy podría estar aquí sentado. No puedo aceptar lo que los médicos no hicieron. Estoy seguro de que vamos a demostrar que hubo negligencia».

🗣️ «Lo que más me duele es que mataron a mi padre». 👉 «Estoy seguro de que vamos a demostrar que fue una negligencia». Diego Jr, hijo de Diego Armando Maradona, en directo en #ChiringuitoMaradona. pic.twitter.com/UlDL5R0StI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 25, 2025

El abogado de Maradona, en la misma línea

En el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en el en el Área Metropolitana de Buenos Aires, juzga la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 debido a una insuficiencia cardíaca aguda y un edema pulmonar. Y es que tras su fallecimiento en su residencia de Dique Luján, se inició una investigación para esclarecer las verdaderas circunstancias de la muerte de Maradona.

En mayo de 2021, siete profesionales de la salud fueron acusados de homicidio simple con dolo eventual, enfrentando penas de hasta 25 años de prisión si se les encuentra culpables. Ahora, el juicio ha comenzado con los acusados enfrentándose a cargos por negligencia en la atención médica de Maradona. La fiscalía sostiene que hubo deficiencias y negligencias en la atención médica brindada a Maradona durante su convalecencia tras una cirugía cerebral. Según la acusación, los profesionales de la salud ignoraron síntomas críticos y ocultaron información vital, lo que llevó al deterioro de la salud del exfutbolista y, finalmente, a su muerte. Durante la primera audiencia del juicio, el fiscal presentó una fotografía inédita de Maradona en su lecho de muerte recién fallecido, lo que causó conmoción en la sala y a nivel mundial tras filtrarse la imagen, en la que se observa a Maradona hinchado y entubado, evidenciando su estado crítico en sus últimos momentos.

La defensa de las hijas de Maradona va más allá. Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona denunció que Diego Armando Maradona «fue asesinado» en «una conjunción diabólica» en la que «desafiaron todos los códigos éticos y desafiaron la ley». Además, sostiene que fue víctima de «un plan inhumano de resultado eficaz», que «la internación domiciliaria fue una manera de condenarlo a muerte» y que «en cualquier hospital precario le hubieran salvado la vida».