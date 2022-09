Cristiano Ronaldo se encuentra en el foco de las críticas dentro de su país tras la derrota de Portugal frente a España. El jugador portugués no está teniendo el mejor de los inicios goleadores con el Manchester United ni con la selección portuguesa. Por ello, el ex del Real Madrid está viendo como periodistas y aficionados portugueses empiezan a plantear su retirada. Ante esta situación, su hermana Katia Aveiro ha estallado en redes sociales para defender a su hermano al el que considera el «mejor del mundo».

“Hay que darle una mano a los que siempre han dado la suya por Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y desagradecidos. Hay quien le da una mano, carajo. Es cruel. Y ha sido tanto, pero tanto que dio y da, joder. El que está sentado se llama Cristiano Ronaldo y es simplemente el mejor jugador del mundo”, escribió un usuario desconocido y que Katia no dudó en compartir en sus redes sociales.

“Él tiene a su familia y a quienes le quieren a su lado. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Pero los tiempos que corren no me sorprenden en absoluto. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre ha sido así. Por eso cuando alguien aparece de las cenizas y cambia la mentalidad, molesta… Contigo siempre, mi rey. Cálmate”, añadió Katia.

Y es que Ronaldo no estuvo de lo más acertado en el partido frente a España donde salieron derrotados por 0-1 en Braga. Esto hizo que la selección vecina no consiguiera el pase a la Final Four de la UEFA Nations League y sí lo hiciera España. Ronaldo, que ha comenzado la temporada como suplente en el Manchester United, ha anotado un solo gol en todas las competiciones y fue de penalti contra el Sheriff en la Europa League.