Hay lío con Ter Stegen: el Barça arranca una dura negociación con muchos millones en juego

El Barça ha iniciado una operación de alto riesgo que puede marcar un antes y un después en la configuración de su portería. El club azulgrana ha apostado por una profunda remodelación bajo palos y el primer movimiento llegará esta misma semana con la oficialización del fichaje de Joan García, portero del Espanyol.

Paralelamente, se abre un escenario tan complejo como arriesgado: la posible salida de Marc-André Ter Stegen, una negociación marcada por la tensión, la incertidumbre y, sobre todo, por los 42 millones de euros que el guardameta alemán tiene firmados hasta junio de 2028.

La lesión del portero alemán, la apuesta fallida en Iñaki Peña y el gran rendimiento de Szczesny ha generado este debate, que abre la posibilidad del cambio en la portería como así sucederá una vez que se cierre el fichaje de Joan García. La entidad blaugrana ha tomado la decisión de cambiar el rumbo bajo palos con el respaldo total de la dirección deportiva y del nuevo técnico, Hansi Flick.

La apuesta es clara: juventud, proyección y una nueva etapa sin Ter Stegen. Pero sacar al primer capitán del vestuario no será tarea fácil. Deco será el encargado de trasladarle al jugador que el club no le cierra la puerta de salida, aunque tampoco le garantiza la titularidad. La puerta está abierta, pero dependerá del propio guardameta cruzarla.

El Barça estaría dispuesto incluso a negociar una rescisión pactada, abonando parte del contrato restante según Sport, pero Ter Stegen se mantiene firme. Él entiende que no ha hecho nada para merecer esta situación, que ha demostrado estar plenamente recuperado de su lesión de rodilla, y que si el Barça quiere prescindir de sus servicios, deberá pagarle la totalidad de lo pactado: 42 millones de euros.

La situación contractual de Ter Stegen complica cualquier salida. Con un salario elevado y tres años por delante en su contrato, el meta exige que se cumpla el acuerdo firmado tal. Desde su entorno consideran que el club ha actuado con deslealtad, filtrando informaciones que han deteriorado su imagen en el vestuario. Además, Ter Stegen no fue informado de la pérdida de confianza al término de la temporada, algo que ha avivado el malestar.

Inicialmente, el Barça contempló un traspaso directo, pero esta vía se ha enfriado. El jugador no está dispuesto a marcharse a ligas exóticas como Arabia Saudí. La única salida viable que manejan los despachos azulgranas pasa por el Manchester United, tal y como avanzó Eduardo Inda. Joan Laporta ya ha iniciado los contactos para ofrecer al portero al club de Old Trafford, cuya portería es un problema recurrente desde la salida de David de Gea. El fichaje de Onana no ha convencido y los Red Devils ven con buenos ojos la llegada de un portero fiable como Ter Stegen.

Pero no parece tampoco sencilla la vía del United, que no jugará la Champions la próxima temporada, y eso podría ser un obstáculo importante para el alemán, que quiere llegar en plena forma al Mundial de 2026, su gran oportunidad para ser titular con Alemania tras la retirada de Neuer. Aunque clubes de Inglaterra, Alemania y Países Bajos han mostrado interés, por ahora no hay una oferta firme que satisfaga a todas las partes.

El seleccionador Julian Nagelsmann ha salido en defensa del guardameta, pidiendo transparencia al Barça y destacando que Ter Stegen, pese a la incertidumbre, debe estar tranquilo: tiene contrato, es un portero de primer nivel y acabará encontrando un equipo a su altura.