El Guti más irónico arremete contra Joan Laporta: «Con Dani Olmo estuvo espectacular…»

José María Gutiérrez, más conocido por todos como Guti, volvió a dejar su sello con un discurso tan ácido como irónico, dirigido esta vez hacia Joan Laporta, presidente del Barça. El ex futbolista del Real Madrid se pronunció sobre la gestión del presidente blaugrana en un tono que no pasó desapercibido y que desató confusión y risas por igual, y que rápidamente se han viralizado.

Guti analizó la situación institucional del club blaugrana y lanzó una batería de comentarios, con mucha ironía y sarcasmo, hacia Joan Laporta. «¿Cómo lo está haciendo Joan Laporta? Genial, gran discurso. Es fundamental en la vida ponerle corazón a todo lo que haces… y Joan Laporta lo hace», comenzaba Guti en esa delgada línea entre la sinceridad y la ironía.

🤯 @GUTY14HAZ DEFIENDE A LAPORTA. 👏 «Estoy al 100% con él, es difícil superarle». 😅 ¿O es ironía? pic.twitter.com/V5FSi7zfGx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2025

El que fuera mediapunta blanco no se detuvo ahí. En su particular monólogo, añadió que Laporta está «entregado a la causa, al Barcelona, así es» e incluso se animó a valorar cómo respondería si él fuera socio del club catalán: «Está haciendo una gran gestión con el Barça. Por todo en general. Lo está haciendo todo muy bien».

Uno de los momentos más llamativos durante la entrevista con Josep Pedrerol en El Chiringuito, donde es entrevistado, llegó al mencionar el polémico caso de Dani Olmo, cuya inscripción generó controversia tras las recientes decisiones del Consejo Superior de Deportes. Sobre este asunto, Guti fue categórico, afirmando con sorna que Laporta «estuvo espectacular». Y no se olvidó de otro de los nombres en la agenda azulgrana: «A Nico Williams lo traerá seguro y muy bien con Flick».

Entre frase y frase, Guti reforzó el mensaje oficialista que tanto se ha repetido desde el entorno culé. «Y como dice Joan Laporta, siempre contra todos. Contra todo y contra todos», recalcaba el ex madridista en un verdadero recital de ironía en clave blaugrana, algo que no pasó desapercibido para Pedrerol, quien no pudo evitar la risa ante el tono empleado por el tertuliano, así como el resto de colaboradores e invitados.

Guti también se refirió al discurso del presidente del Barcelona como si fuera una fuente de inspiración: «A los seguidores del Barcelona les mandaría el mismo mensaje que Joan Laporta. Al final no le puedo quitar ni una coma, ni una letra a todo lo que ha dicho. Estoy al 100% con Laporta. Es difícil superarle. Esa facilidad de palabra que tiene, ese carisma para llegar a la gente… Es muy complicado poder llegar a eso».

«No sé por qué te ríes, de qué te ríes, no lo sé», comentaba Guti ante las risas generalizadas en el programa, declaraciones e intervención que cerraba con una afirmación cargada de algunas dosis más sarcasmo que dejó claro que su alabanza no era del todo literal: «Evidentemente para mí el mensaje de Joan Laporta es creíble. Muy creíble. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados de todo lo que está haciendo, no engañan. Hablo de todo, lo está llevando todo a la excelencia».