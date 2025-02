Hansi Flick critica la carta del Real Madrid dos semanas después de quejarse por los árbitros en Getafe

Hansi Flick ha hablado sobre la carta del Real Madrid pidiendo que se cambie por completo el sistema arbitral señalando que no es «la manera de hacer las cosas» del Barcelona. Todo, dos semanas después de haberse quejado, tanto él como Joan Laporta, de los árbitros tras empatar en Getafe. El presidente culé dijo en su momento que «fue una vergüenza» lo que sucedió en el Coliseum, mientras que el entrenador, que ahora critica la actitud del conjunto blanco, se quejó sobre la polémica y el estilo de Bordalás.

El técnico culé ha cuestionado la forma en la que el Real Madrid ha actuado, apuntando que en el Barça hacen las cosas de otra manera. No le falta razón. De hecho, el comunicado del conjunto madridista tiene que ver con la falta de actuación por parte de la Federación dos años después del escándalo de Negreira, por el que el Barcelona pagó al vicepresidente de los árbitros 8,4 millones de euros durante 17 años.

Pero el alemán parece haber olvidado lo sucedido hace apenas dos semanas, cuando él y su presidente se quejaron por el arbitraje recibido en Getafe. La imagen de la polémica fue un penalti que reclamaban sobre Jules Koundé, en un partido que acabó empate a uno. Flick no sólo dijo que era un penalti «clarísimo», sino que además criticó el estilo de Bordalás.

«No tenía la experiencia de jugar ante un rival así, el balón iba todo el tiempo de lado a lado, parecía un partido de tenis», dijo el entrenador del Barcelona sobre el juego del conjunto azulón. No quedó ahí su crítica al estilo de Bordalás: «No es agradable jugar ahí, es muy difícil, pero tengo que decir que cuando un equipo está 100% centrado en ese estilo, es increíble, seguramente yo no querría jugar allí».

Flick olvida sus críticas a los árbitros

Después de que Flick se pronunciara sobre el partido en el Coliseum y hablara abiertamente de la polémica, quejándose sobre el supuesto penalti, Laporta fue más contundente aún. «Que no se pitara el penalti a Koundé es un escándalo. Y creo que lo tendríais que repetir más veces porque es un escándalo lo del penalti», apuntó el presidente culé. El mismo que multiplicó durante su primer mandato los pagos a Negreira y que, pese a ello, sigue en el cargo.

Después de aquellas críticas, Flick ha hablado sobre la carta del Real Madrid. Lo ha hecho antes del partido de Copa del Rey que disputarán ante el Valencia en Mestalla, donde buscarán las semifinales. Ha rechazado que él o el club vayan a actuar de esa forma: «Es su opción, lo han hecho así y no es nuestra manera de hacer las cosas. Yo, como mínimo, no lo haría así. Como he dicho, no hay ningún tipo de excusas. Lo haremos como lo hemos hecho siempre. Cada entrenador tiene sus motivos para decir según qué cosas. Somos humanos y cometemos errores, es normal en la vida. Todo el mundo comete errores y los árbitros tienen un trabajo muy duro. Tenemos que cuidar de ellos porque no es fácil la situación que tienen».