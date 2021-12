Lewis Hamilton marca el ritmo en este Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y marcó el mejor tiempo en estos Libres 2 del trazado de Yas Marina. El británico fue el más rápido con un tiempo de 1:23.691 y manda un aviso claro a su gran competidor por el campeonato, Max Verstappen, que hizo el cuarto mejor tiempo (1:24.332), debe mejorar sus prestaciones mañana sábado. En cuanto a los españoles, Alpine funcionó bien, Fernando Alonso fue sexto. Por su parte Ferrari no le fue tan bien, Carlos Sainz fue noveno.

En este Gran Premio de Abu Dabi efectuaron algunos cambios al circuito para hacerlo más atractivo para el espectador y entretenido para los pilotos, favoreciendo los adelantamientos en diferentes sectores. En la curva siete se ha eliminado la chicane que había y han descartado hasta cuatro curvas de 90º que habían en la final de la recta de atrás por un peralte. Se han mejorado en más de 10 segundos los tiempos con respecto a la vuelta rápida del pasado año de Max Verstappen (1:35.246).

Los Alpine de Fernando Alonso y Esteban Ocon funcionan muy bien en este circuito y lo demostraron con sus tiempos, parejos con los de Mercedes y Red Bull, algo muy meritorio. Durante los segundos libres llegaron a estar en primera (Ocon) y segunda posición (Alonso) con dos buenas vueltas, por delante de los cuatro teóricos mejores coches. Al asturiano le penalizaron en dos ocasiones dos de sus vueltas ya que sobrepasó los límites de pista en la curva 16. El asturiano acabó marcando el sexto mejor tiempo (1:24.495). Su compañero Ocon fue segundo (1:24.034). No está previsto que sean tiempos reales para la clasificación.

No les fue tan bien a los Ferrari, que como avisó Marc Gené, el nuevo trazado de Yas Marina no les beneficia nada de nada: «Los cambios en la pista no nos favorecen. Es una pista más front limited, es decir, el límite del coche es la parte delantera, y sufrimos en este tipo de circuitos». Carlos Sainz acabó en novena posición con un tiempo de 1:24.884. Su compañero Charles Leclerc acabó por delante en octava plaza (1:24.557).

En la batalla por el campeonato, Mercedes marcó el ritmo en este GP de Abu Dhabi. Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo y dominó los Libres 2 durante los 60 minutos. A falta de 20 minutos, marcó un tiempo por debajo de 1:24 y dejó muy a las claras con las que ganas que afronta esta carrera. Fue de 1:23.691, lo que le valió para ser el más rápido del viernes. Se espera que sea anecdótico, pero Max Verstappen marcó su mejor tiempo más de seis décimas por debajo de lo que hizo el británico. Acabó cuarto y tuvo por delante a Esteban Ocon y el otro Mercedes, Valtteri Bottas (1:24.083). Su compañero Checo Pérez fue quinto (1:24.400).

Los tiempos de los Libres 2 del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1