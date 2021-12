Max Verstappen lideró la primera sesión de entrenamientos libres celebrada este viernes 10 en el circuito de Yas Marina, en el que se disputará la última carrera del año con el GP de Abu Dabi de Fórmula 1. Bottas acabó segundo y Lewis Hamilton, tercero. Fernando Alonso lució ‘El Plan’ en el alerón de su monoplaza y acabó sexto, mientras que Carlos Sainz fue noveno en Abu Dabi.

Máxima emoción en el GP de Abu Dabi de Fórmula 1 que pondrá el broche final a una larga temporada y en la que se decidirá qué piloto se proclama campeón del mundo con un empate entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ya en la primera sesión de entrenamientos libres celebrada este viernes 10 de diciembre se ha vivido sobre el asfalto la competitividad entre ambos pilotos.

Verstappen tuvo problemas con su volante a lo largo de la sesión de entrenamientos, pero el piloto se repuso y terminó la sesión en primera posición, por delante de Bottas y de Hamilton, que se tuvo que conformar con la tercera posición.

En cuanto a los pilotos españoles, buenas sensaciones en Fernando Alonso, que por momentos rodó al ritmo de los dos grandes candidatos al título de campeón del mundo de Fórmula 1. Llegó a ir primero superando en 19 milésimas al piloto británico, que aspira este fin de semana a superar a Michael Schumacher. Después, Alonso cayó algunas posiciones pero recuperó puestos para acabar como el sexto con mejor tiempo. Además, el asturiano ha atraído todas las miradas por el lema que lucía en el alerón de su monoplaza: «El Plan». Una idea con la que bromeaba la escudería y que ha terminado haciéndose real.

#ElPlan is on track. As is @alo_oficial and @OconEsteban, both on the Soft @pirellisport tyre. Esteban P3 👌#AbuDhabiGP pic.twitter.com/SbQ6VhBZ16

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 10, 2021