El Alpine de Fernando Alonso y Esteban Ocon lucirá el lema de El Plan en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, la última carrera de la temporada. La marca francesa jugó con la posibilidad a primera hora de la mañana del viernes y posteriormente la noticia se confirmó antes de los primeros libres.

It's time for our final practice session of the year! 🙌

And, @alo_oficial and @OconEsteban have a new addition to their @AlpineF1Team cars 😉#F1 🇦🇪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/bDDWkKU1jv

— Formula 1 (@F1) December 10, 2021