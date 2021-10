Los entrenamientos Libres del Gran Premio de Turquía fueron favorables para dos de los pilotos que cambiarán de motor de cara a esta carrera. Lewis Hamilton, que será sancionado con diez posiciones de cara a la parrilla del domingo, fue el primero tanto en la primera sesión de entrenamientos como en la segunda. En lo que respecta a Carlos Sainz, que saldrá último en Estambul por haber cambiado su unidad de potencia por una mejorada, fue quinto y decimosegundo respectivamente. Sin embargo, sí ha sido una sesión que invita al optimismo al madrileño es porque el Ferrari de Leclerc, que montó el nuevo motor en Sochi, fue tercero en los Libres 1 y segundo en los Libres 2.

Carlos Sainz ya lo había advertido en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Turquía: “Tendré un rendimiento mejor al empezar con un motor nuevo”. Además, al español parece hacerle ilusión el reto de tener que remontar: “Tengo un buen registro remontando desde el fondo de parrilla, así que estoy hasta emocionado, porque el foco de todo el fin de semana será preparar el domingo y encontrar el mejor set-up del coche. No está tan mal tener un fin de semana diferente, no hay nada que perder”. Cabe señalar que Carlos Sainz ya remontó desde la decimoquinta a la quinta posición en la última carrera que se celebró en Estambul.

En lo que respecta a Fernando Alonso, fue noveno en los Libres 1 mientras que Esteban Ocon, fue sexto en la primera sesión. En la segunda el asturiano mejoró su registro acabando séptimo, un puesto por delante que su compañero de equipo en Alpine.

Si bien Hamilton fue el más rápido en los Libres 2, Charles Leclerc consiguió colarse entre él y el otro Mercedes, el de Valtteri Bottas, lo que demuestra que Ferrari ha dado un paso adelante con su nuevo motor. Podría decirse que la potencia de la escudería italiana es similar a la de Red Bull si se tiene en cuenta que Sergio Pérez y Max Verstappen fueron cuarto y quinto respectivamente en los Libres 2. Por su parte, Lando Norris acabó sexto la segunda sesión de entrenamientos por delante de Fernando Alonso y de Esteban Ocon. A su vez, los pilotos de Alpine han terminado por delante de Pierre Gasly, de Antonio Giovinazzi, de Yuki Tsunoda y de Carlos Sainz.

En lo que respecta a los Libres 1, Verstappen fue segundo tras Lewis Hamilton. El holandés si pudo marcar un mejor crono que Leclerc con su Ferrari, no así Sergio Pérez, que acabó décimo por detrás de Fernando Alonso. Bottas fue cuarto por delante de un Carlos Sainz que afrontó la sesión con mucha carga de gasolina. Aún así el madrileño terminó los Libres 1 por delante de Esteban Ocon, de Norris y de Gasly, que a su vez rodaron más rápido que Fernando Alonso.

Resultados Libres 1

What are your early thoughts? 🤔 #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/SNlG3XY6ss

Here's how FP1 played out ⬇️

Resultados Libres 2

Our full classification from second practice!

Hamilton leads the way, but Leclerc isn't far behind 👀#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/cHEIUuxRNA

— Formula 1 (@F1) October 8, 2021