La lucha por el Mundial de Fórmula 1 vivirá una nueva batalla en el GP de Turquía, que se celebrará el próximo domingo 10 de octubre a partir de las 14:00 horas. A esta carrera llega Lewis Hamilton con tan sólo 2 puntos de ventaja sobre Max Verstappen. No obstante el británico deberá remontar en Istanbul Park, circuito en el que se proclamó campeón la pasada temporada. Y es que será sancionado con 10 posiciones en la parrilla de salida al haber cambiado de motor.

15 races in, just two points in it. Keep it coming 😍#RussianGP #F1 pic.twitter.com/DrGQch5Z1Y

— Formula 1 (@F1) September 27, 2021