Haas hace oficial el fichaje de Ocon para 2025

Esteban Ocon ya tiene equipo para el Mundial de 2025 de Fórmula 1 y será Haas, el último en la clasificación de constructores del pasado campeonato. Después de que Alpine anunciara que pondría fin a su contrato con el francés al término de esta temporada, el piloto ya conoce en qué escudería competirá a partir de la siguiente y lo hará formando dupla con el joven Oliver Bearman. Además, firma un contrato multianual que blinda su asiento en la máxima categoría durante los próximos años.

El galo se convierte en el primer ganador de una carrera en pilotar para Haas, cuya entrada en la categoría reina se produjo en 2016. Ese triunfo tuvo lugar en el Gran Premio de Hungría 2021, donde una defensa imperial de Fernando Alonso, su entonces compañero en Alpine, ante Lewis Hamilton, le abrió las puertas del primer escalón del podio por primera y única vez en su carrera.

Welcoming Esteban Ocon to the team from next season! 🙌🇫🇷

The Formula One race winner has signed a multi-year contract and becomes the first grand prix race winner to drive for the team since our F1 debut in 2016.#HaasF1

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 25, 2024