Ocon ensucia la mejoría Alpine: «No puedo controlar a este tío…»

La mejoría de Alpine en el Mundial de Fórmula 1 está confirmada. Tras cuatro carreras seguidas en la zona de puntos, ya se puede decir que la escudería francesa ha salido del precipicio en el que quedó hundido en el primer tramo del campeonato. Sin embargo, Esteban Ocon está haciendo todo lo posible por frenar los avances de Alpine y en el Gran Premio de Austria volvió a quedar demostrado que su compañero, Pierre Gasly, está completamente harto de él.

De nuevo, Ocon se cayó de la zona de puntos en Spielberg y estuvo muy cerca de causarle un verdadero problema a su compatriota. En un tramo de la carrera en el que Gasly venía como una flecha para adelantarle tanto a Fernando Alonso como a él, este dejó la trazada y merodeó por el medio de la pista para cerrarle el espacio, obligándole a salirse por fuera. El enfado de su compañero fue mayúsculo y cuando consiguió ganarle la batalla dijo por radio: «ciao».

La relación entre ambos está totalmente rota, pero al menos tienen la certeza de que en unos meses sus caminos se separarán. Aun así, la factura para Alpine puede ser bastante grande y en Enstone ya temen que el salto que han dado en el desarrollo de su monoplaza, convirtiéndolo en el quinto mejor de la parrilla a día de hoy, pueda sufrir un retroceso por las constantes maniobras suicidas de Ocon.

Ahora es Gasly quien tiene todos los galones en Alpine. Recién renovado y como único piloto titular de cara a 2025, el francés tiene toda la confianza del mundo como para salir a realizar las siguientes declaraciones sobre la maniobra de Ocon: «Fue intenso y algunos dirían que un poco demasiado». Por artimañas como estas, Esteban ya se llevó un buen rapapolvo de su escudería por lo ocurrido en Mónaco, donde un golpe con Pierre le costó el abandono de la prueba en las primeras vueltas.

Ocon pasa de las órdenes de Alpine

«Estoy seguro de que al equipo no le gustó el hecho de que tuviera que ir por fuera de la pista, porque realmente no me dio ningún espacio, pero nunca es fácil, ¿verdad?», aseveró Gasly en rueda de prensa tras la carrera en el Red Bull Ring. «Al final, tuve que encontrar otra forma de adelantarle, pero esperaba que me diera un poco más de espacio», explicó.

Además, tachó a Ocon de no respetar las órdenes de equipo. Gasly consiguió acabar la prueba en décima posición, finalizando en la zona de puntos por cuarto GP consecutivo y reuniendo un total de seis para la tabla de pilotos, tres más que su compatriota. «Creo que las órdenes de equipo fueron lo más claras posible antes de la carrera, pero sólo puedo controlar lo que sucede en mi coche, no puedo controlar lo que hace este tío con su coche, es lo que hay», afirmó con dureza.

«Es algo que tendremos que discutir entre nosotros, pero ya lo hemos hablado y veremos si hay algo más que podamos hacer», se resignaba Gasly, que todavía está a la espera de conocer quién será su vecino de garaje la siguiente temporada. Alpine, que ha mejorado considerablemente, no debería permitir que este recrudecimiento de la relación entre sus pilotos afecte directamente a los resultados, aunque la medida de anunciar la marcha de Ocon ya fue suficientemente dura como para adoptar alguna más severa.