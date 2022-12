Haaland juega en ‘casa’ contra España

Este próximo 25 de marzo España se enfrentará a Noruega en La Rosaleda, en Málaga, en lo que será el debut de Luis de la Fuente al frente del combinado absoluto. Será un partido muy especial para la gran estrella de los nórdicos, un Erling Haaland que no se cansa de romper récords y que volverá a su segunda casa. Es más que habitual ver a Haaland por Marbella cada vez que tiene tiempo para escaparse o en vacaciones. Jugará como en casa.

Haaland tiene su propia casa en Marbella, un lugar que habitúa constantemente el delantero del Manchester City cada vez que tiene vacaciones. Sin ir más lejos, antes de que arrancara el Mundial de Qatar 2022 fue el propio Pep Guardiola, su entrenador, el que reconocía que pasaría allí sus vacaciones y que probablemente jugaría también al golf para pasar el rato.

«Haaland estará en Marbella, seguro, y en Noruega. Lo bien que esté Haaland en la segunda mitad de la temporada depende de cómo se comporte en Marbella. Tiene casa en Marbella y allí se irá. Jugará al golf, con suerte no comerá ni beberá demasiado y regresará en buena forma para la segunda mitad de la competición», reconocía el entrenador de los citizens sobre la pausa obligada del delantero al no disputar la cita mundialista, algo que no le ha pasado factura.

Haaland ya ha disputado minutos tras el parón y ha demostrado regresar el mismo estado de forma que cuando lo dejó. El verde es su hábitat y lo demostró primero eliminado al Liverpool de la EFL Cup en octavos, con uno de los goles del 3-2, y este miércoles en el triunfo ante el Leeds (1-3), donde hizo doblete y alcanzó la veintena de goles en la Premier League, tras sólo 14 partidos disputados estableciendo un nuevo récord de precocidad. Sus 20 dianas son más de las que llevan algunos equipos completos del torneo inglés.

Está por ver cómo llega Haaland a ese partido de clasificación para la Eurocopa 2024 ante España, un encuentro que se disputará el 25 de marzo en el estadio de La Rosaleda, el campo donde juega el Málaga CF. Será un partido clave por estar en Francia dentro de algo más de un año, otra oportunidad también para seguir creciendo para el combinado nórdico.

Haaland conoce bien Málaga, especialmente Marbella donde tiene una residencia y pasa muchas de sus vacaciones, especialmente cuando el tiempo está de cara. Ha sido habitual verle estos años preparándose también allí, en las instalaciones del Marbella Football Center, un lugar que acostumbran a usar muchos clubes para realizar sus pretemporadas o parte de ellas.