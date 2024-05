Haaland desvela el mayor enfado de su carrera con Guardiola

Erling Haaland no pasa por su mejor momento en el Manchester City. La pasada temporada, el delantero noruego, compió todos los récords goleadores en la Premier League, pero esta temporada ha visto como su poder anotador se ha visto reducido en cierta medida. Eso, sumado a su baja incidencia en el juego, ha despertado las críticas en Inglaterra. Unas críticas que se acentuaron la pasada semana después de enfadarse con Guardiola al ser sustituido en el minuto 82 después de anotar 4 goles ante los Wolves.

Pero ya le gustaría a muchos estar en la situación de Haaland. No pasa por su mejor momento, pero es el máximo goleador de la Premier League con 25 goles, a cuatro de distancia de Cole Palmer. Esta brecha se acentuó gracias al poker de goles el pasado sábado en el Etihad ante el Wolverhampton. Fue sustituido y se enfadó con Guardiola, pero el propio futbolista se encargó de explicar qué ocurrió en la banda con el entrenador español.

«No estaba enfadado por eso (la sustitución después de marcar cuatro goles). Estaba enfadado por algo completamente diferente. No tenía nada que ver con eso. Me alegré mucho de que Julián Álvarez entrara y marcara también. Por supuesto que me encantaría marcar más goles, pero no estaba enfadado ni nada por eso…», comenta Haaland.

«He dicho en muchas entrevistas que, para mí, el equipo en el que estoy ahora, y especialmente el año pasado, es simplemente increíble, la unión que tenemos», dijo el internacional noruego. «A lo largo de los años, ha habido muchos equipos importantes en la Premier League que no han hecho lo que nosotros hemos hecho. Eso es algo de lo que tuvimos mucho y lo hemos conseguido esta temporada también», añadió en una entrevista en Mirror.

Haaland quiere títulos

«Estoy en el lugar perfecto, porque aún soy joven. Tengo a Pep Guardiola, que se encarga de mí. Lo estoy haciendo bien, ¡estoy disfrutando y soy feliz! Quiero más. Mi único objetivo es ganar la Premier League, y después de ganar la Premier League, me centraré en ganar la FA Cup. Quiero ganar más trofeos grandes, porque la sensación de ganar el triplete fue irreal. Lo disfruté mucho, así que me encantaría volver a hacerlo».

Por otro lado, Haaland habla de las críticas que viene recibiendo por no ser muy participativo en el juego: «Se ha hablado de cuántas veces debo tocar el balón. Cuando marco nadie habla de esto, pero cuando no lo hago la gente empieza a mencionar mis toques. Esto forma parte de mi vida, cómo hablará la gente, y yo no puedo controlar lo que la gente dice de mí».

«Me centro en ayudar al equipo a ganar. Al final puedes jugar sin tocar el balón… Puedes hacerlo con movimientos, mentalmente, con conciencia… Es una parte enorme, no se trata sólo de tocar el balón. Claro que hay que tocar el balón, pero sé cuál es mi papel en este equipo», zanjó el noruego.