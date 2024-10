Ha llegado el día. Ilia Topuria se ve las caras hoy con Max Holloway. El hispanogeorgiano busca derribar la incertidumbre que genera defender el cinturón por primera vez para traspasar fronteras de manera definitiva. Su victoria es clave para confirmar su condición de superestrella del deporte y consolidar así el auge de las MMA en todo el mundo. Y, cómo no podía ser de otra manera, España estará muy presente en su pelea.

Ilia Topuria, de padres georgianos, nació en Alemania y se mudó a Georgia a los 7 años, pero con 15 años llegó a España, donde comenzó a entrenar en artes marciales. Se siente orgulloso de ambas naciones, y en marzo de este año obtuvo oficialmente la nacionalidad española, lo que ha fortalecido aún más su vínculo con nuestro país. De hecho, hoy va a volver a lucir los colores de España, no solo con la bandera que siempre lleva al cuello, sino también unos shorts en los que aparece un toro embistiendo, representando la tradición taurina del país y su apodo, El Matador. Además, el diseño incluye el clavel rojo, flor emblemática de España y símbolo asociado con la Selección en la pasada Eurocopa.

El Matador is HERE 😤🔥@TopuriaIlia representing Spain and Georgia when he fights at #UFC308 🇪🇸🇬🇪

— UFC (@ufc) October 22, 2024