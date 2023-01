Guardiola explota tras caer contra el United: «No me importa la Premier, ya hemos ganado mucho»

Pep Guardiola volvió a dejar declaraciones contundentes tras caer contra el United en el derbi de Manchester tras un polémico gol de Bruno Fernandes. El entrenador español tiró de ironía a la conclusión del partido ante los medios de comunicación dejando claro que la Premier League ya no le importa porque «hemos ganado mucho».

«No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar. Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema», afirmó Guardiola tras ser cuestionado sobre las opciones de título del Manchester City, que tras esta derrota está a cinco puntos y a un partido más de un Arsenal que se enfrentará este domingo al Tottenham en el derbi del norte de Londres.

Ni que decir tiene que Guardiola también habló sobre el polémico gol Bruno Fernandes, que marcó después de que Rashford interviniera en la jugada partiendo de un claro fuera de juego. Este tanto fue el empate del equipo de Ten Hag y el inicio de la remontada para los de Old Trafford. Por ello, el ex del Barcelona se mostró contundente ante los medios.

«Rashford está en fuera de juego, Bruno Fernandes no. Rashford distrajo a nuestro portero y defensores. Es lo que es. Sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros en estos estadios», sentenció un Pep Guardiola al que se le ha puesto la Premier cuesta arriba después de caer en el derbi de Manchester ante el United.