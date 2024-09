Griezmann y su mensaje en contra del bullying: «Por favor, actúa»

«Por favor, actúa. Tu amabilidad podría marcar una gran diferencia en la vida de alguien». El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha publicado en su cuenta de Instagram un emocionante mensaje dirigido «a los jóvenes que habéis regresado recientemente a la escuela» para que muestren empatía ante alguien «que está siendo acosado» porque «no tiene muchos amigos, o es tímido o no tan guapo o vestido con ropa de moda».

«Una petición especial a vosotros, jóvenes que habéis regresado recientemente a la escuela: si veis a alguien que tiene dificultades para hacer amigos o alguien que está siendo acosado porque no tiene muchos amigos o porque es tímido o no tan guapo o no vestido con ropa de moda – POR FAVOR, actúa. Saluda o al menos sonríe a esta persona cuando te cruces con ella por los pasillos. No sabemos qué experimenta esta persona fuera de la escuela. ¡Tu amabilidad podría marcar una GRAN diferencia en la vida de alguien! Comparte este mensaje si te lo pide el corazón». Éste es el texto íntegro del mensaje de Antoine Griezmann, escrito, eso sí, en francés..

El delantero, que lleva un gol en los cuatro partidos que se han disputado esta temporada, el que le marcó al Girona en el Metropolitano en la segunda jornada, ha cambiado recientemente su foto de perfil en las redes sociales en las que ha participa. Ahora el avatar es una foto suya de pequeñito vestido con la camiseta de la selección francesa. Antoine jugará en este parón con su selección ante Italia y Bélgica, en partido de la Liga A de la UEFA Nations League.

El jugador del Atlético de Madrid ha estado siempre muy comprometido con causas solidarias y ahora mismo, como se puede ver en su timeline de X, está apoyando directamente a los deportistas que participan en los Juegos Paralímpicos de París, en especial a los medallistas de su país.