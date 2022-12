24 de abril de 2019. Partido Atlético-Valencia en el Metropolitano. A los 49 minutos Griezmann consigue el 2-1 para su equipo y lo celebra de la forma habitual, con los dos pulgares en el aire. Lejos estaba entonces el francés de imaginarse que ese sería el punto de partida de una racha nefasta de la que se han cumplido ya tres años y ocho meses. Ese es el tiempo que lleva Antoine sin marcar un gol con la camiseta rojiblanca en su estadio en un partido de Liga. Increíble, pero cierto. Este jueves ante el Elche tendrá la última oportunidad de romper la maldición en 2022. Si no lo consigue no le quedará otra que esperar hasta 2023.

Las estadísticas son muchas veces caprichosas. Antoine Griezmann es el tercer máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid con 146 tantos, sólo superado por Luis Aragonés (172) y Adrián Escudero (169). Esta temporada es el pichichi del equipo, con cinco tantos, los mismos que Morata. Es evidente que su facilidad para marcar es innata, y por eso resulta inefable encontrarle una explicación a la sequía que le persigue en el Metropolitano, donde en todo el 2022 que está a punto de expirar sólo ha podido marcar dos goles, uno al Rayo Majadahonda en enero, en la Copa del Rey, y otro al Oporto en septiembre, en la Champions. Ni uno solo en Liga. Ni uno.

Por supuesto los tres años y ocho meses sin celebrar un gol en Liga en el Metropolitano se explican en gran parte por las dos temporadas que pasó en el FC Barcelona, la 2019-20 y la 20-21. Sin embargo lleva ya una y media en el Atlético y no hay forma de que derribe el muro de un estadio del que tiene el honor de haber sido el primer jugador en marcar un tanto, cuando el 16 de septiembre de 2017, en el primer partido oficial jugado en el entonces Wanda Metropolitano, batió al portero del Málaga Roberto Jiménez en el minuto 61, al aprovechar un pase de Ángel Correa.

Griezmann será titular mañana ante el Elche formando pareja con Joao. Ha regresado del Mundial antes de tiempo y Simeone premiará su compromiso con una plaza en el once inicial. Enfrente, el colista de Primera División, un Elche que aún no conoce la victoria, que está a ocho puntos de la salvación y que es el equipo más goleado del Campeonato, con 31 tantos en contra. ¿Será el final de la maldición? Cuando empiece a rodar mañana el balón se habrán cumplido 1.345 días exactos desde la última diana liguera de Griezmann en su estadio. ¿Habrá que seguir contando? No queda mucho para saberlo.