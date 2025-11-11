Granollers y Zeballos chocan contra la pareja italiana y se complican el pase a semifinales de las ATP Finals

Las ATP Finals resultan engañosas, al menos la primera parte del torneo, cuando la fase de grupos sombrea el paisaje de la competición. Ganas un partido y parece que está todo encarrilado, pero caes en el siguiente y todo se tuerce. El escenario para Granollers y Zeballos ha cambiado después de caer (7-6,6-4) contra la pareja italiana Bolelli y Vavassori y complicarse el pase a semifinales.

Ahora sacan la calculadora para superar la primera fase. Le favorecería que Cash y Glaspool derrotaran a la pareja alemana para así depender de sí mismos en la última jornada en la que se enfrentan al tándem británico.