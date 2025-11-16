El gran desafío de Miami: «El legado del Mundial 2026 se mantendrá durante años»

El partido de los Dolphins en el Bernabéu estrecha aún más los lazos entre España, particularmente Madrid, y Miami. Ambas ciudades son dos de las capitales mundiales del deporte y afrontarán en los próximos años un reto mayúsculo, como es el Mundial. En el caso de la ciudad estadounidense, ese momento llegará en verano de 2026, mientras que en nuestro país tendremos que esperar hasta 2030.

Como comenta Mathew Ratner, director de deportes y entretenimiento de la Oficina de Turismo de Miami (GMCVB), en OKDIARIO, supone una oportunidad más para la ciudad el ser sede de la próxima Copa del Mundo. «Va a unir a nuestra comunidad y a activar a la comunidad global del fútbol en la ciudad y ese legado se notará durante años», ha afirmado. Quieren mostrarse como «un destino mundial» capaz de organizar los mejores eventos del mundo. Algo en lo que, por otro lado, ya tienen experiencia, puesto que albergan todo tipo de espectáculos, como Fórmula 1 o tenis del más alto nivel, además de contar con franquicias y equipos en todos los grandes deportes.

«Debemos sacarle el máximo partido mediante nuestra hospitalidad y mostrando nuestra cultura. Cuando la gente vuelva porque disfrutó del Mundial, eso será un buen barómetro de lo bien que lo hicimos como anfitriones», afirma en la entrevista a este medio, coincidiendo con la visita de los Dolphins a Madrid para el partido de la NFL ante los Washington Commanders.

Miami será sede de siete partidos del Mundial 2026, aunque aún falta por saber qué selecciones jugarán. Además, algunos equipos como España están planeando el quedarse allí durante el tiempo que estén concentrados y participando en el campeonato. La llegada de Messi al Inter de Miami repercutió muy positivamente a la ciudad, que se ha convertido en una de las cunas de lo que allí conocen como soccer. Durante el Mundial albergarán siete partidos: cuatro de fase de grupos, un partido de octavos, otro de cuartos y el tercer y cuarto puesto. Todo, cómo no, en el Hard Rock Stadium de los Dolphins.