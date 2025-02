El Gobierno se arrodilla ante Jenni Hermoso: «Gracias por defender la libertad de las mujeres»

El Gobierno ha elogiado a Jenni Hermoso tras conocerse la condena a Luis Rubiales por agresión sexual de 10.800 euros, la cual recurrirá el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, alabó la «valentía» de la jugadora de la selección española, a la que cree deber «un agradecimiento» por «defender la libertad de las mujeres».

La denuncia a Rubiales surtió efecto, pero no todo el que esperaba por una agresión totalmente leve y nada comparable a aquellas que requieren condenas mayores. Bolaños ha asegurado que «un beso no consentido es una agresión sexual», refiriéndose al episodio del 20 de agosto en Sídney durante la celebración del Mundial del combinado femenino.

Bolaños afirmó que la sociedad española debe a la jugadora un «agradecimiento» por haber «dado un paso en un momento muy difícil para defender los derechos y la libertad de las mujeres». «Y para poner en valor que ya esta sociedad, nuestra sociedad española, no admite ningún tipo de abuso, no admite ningún tipo de agresión sexual y, por tanto, agradecemos a Jenni Hermoso que haya tenido la valentía de en un momento difícil tomar la iniciativa de denunciar», ha insistido.

Según el ministro, si algo «ha quedado algo claro» con el fallo dictado este jueves es que «un beso no consentido es una agresión sexual». «Punto. Esto ha sido así de claro y, por tanto, creo que también son valores que se inculcan, que se difunden en la sociedad española, que son muy positivos», ha apostillado.

El Gobierno aplaude a Jenni y critica a Rubiales

En el fallo, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto condena a Rubiales por agresión sexual a multa de 10.800 euros además de prohibirle acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, dejando claro que no hubo «consentimiento» en el beso.

Rubiales tendrá además que indemnizar a Hermoso con 3.000 euros por «el daño moral causado por el beso dado por sorpresa, unido al momento y lugar en que se proporciona, a la vista de las miles de personas asistentes en el estadio de fútbol y de los miles de telespectadores que veían la ceremonia por televisión».

El magistrado, no obstante, ha acordado absolverle tanto a él como al exdirector de la selección española Albert Luque, al ex seleccionador femenino Jorge Vilda y al ex responsable de Marketing de la RFEF Rubén Rivera del delito de coacciones al no haber quedado «probado que ejercieran ningún acto de violencia ni de intimidación sobre Jennifer Hermoso».