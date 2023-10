Amor Romeira vuelve a dar mucho que hablar. La canara ha contado con todo lujo de detalles una de sus experiencias sexuales con un futbolista al que acabó echando de su casa. colaboradora de televisión siempre se ha caracterizado por sus escasos tabúes en todos los sentidos, y habla de las relaciones sexuales sin tapujos. Ahora ha elegido las redes sociales para relatar este episodio, que no acabó para nada como ella esperaba.

«Salí de fiesta por Madrid y conocí a un grupo de futbolistas que habían venido de fiesta. No voy a decir el equipo, pero sí la comunidad. Eran de Galicia», ha explicado la joven en su cuenta oficial. «Surgió el deseo. Uno de ellos me gusto mucho y le dije que se viniera a casa», añade la influencer en sus redes sociales.

Sin embargo, todo se torció cuando llegaron al domicilio de Amor. Ella empezó a ver cosas que no le gustaban. «Llegamos a mi casa y me encantaba porque era muy pasional. Muy de besos así como de te tiro al sofá y te miro con cara de me muero por ti. Pero empezó a subir de nivel y ya eran tirones del pelo, y azotes…», ha relatado. «No quiero una paliza», le dijo, y él le pidió disculpas. Continuaron intimando, pero no por mucho tiempo: «Obvio me estaba gustando mucho. Él era espectacular, un cuerpazo. Se notaba que me tenía ganas, me lo decía…De repente, se viene arriba y me mete un mordisco en la cara, pero como si un pit bull fuera. Bueno, cómo me puse. ¡Lo eché de mi casa!», ha recordado.

Después, Amor Romeira ha subido una captura de pantalla de la conversación con el joven, del que solo se sabe que era jugador del Deportivo de La Coruña. La influencer cuenta también que el chico le siguió escribiendo porque «no quería mal rollo». Y ella ha admitido que él le sigue gustando, pero que hay cosas que prefiere no pasar por alto. Aunque sí, «¡me sigue hablando!», ha zanjado.

Romance fallido con un tenista

Hace unos meses, la canaria también fue noticia porque estaba muy ilusionada con su romance con un tenista español, y así lo desveló en televisión. Sin embargo, el hecho de haber aireado públicamente que estaba conociendo al deportista ha sido el motivo por el que ambos dejaron de verse.

«Ya no estoy tan ilusionada como te dije. Pero, te digo una cosa. En la vida, todo pasa. Es como si yo pensara que no tengo derecho a ser feliz, son muchas taras que me vienen a la cabeza, inseguridades que tengo y que afloran», confesaba Amor Romeira. Ella en su momento no dio su nombre, pero se descubrió que el tenista en cuestión era Alberto Barrroso, deportista de 27 años que ocupaba el ránking 452 en la ATP.

Amor estaba empezando a conocer a Alberto y estaba ilusionada, aunque aseguraba no querer una relación estable: «No voy a adaptar mi vida para tener pareja». A sus 34 años, dice llevar diez años soltera por decisión propia (que no sola), pero siempre ha estado abierta al amor.