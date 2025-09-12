El «futbolista guapo» que ilusiona de nuevo a Claudia Bavel

Claudia Bavel vuelve a dar que hablar en las redes sociales y en los medios del corazón. La conocida ex actriz de cine para adultos y modelo de OnlyFans, que saltó a la fama por varias relaciones con futbolistas, habló recientemente en el canal de Javi Oliveira sobre su vida sentimental y dejó titulares que han dado mucho que hablar.

En plena entrevista, Claudia Bavel sorprendió con una confesión inesperada que vuelve a poner en jaque al mundo del fútbol: «Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo». Con esa frase resumió el dilema en el que se encuentra, generando al instante la curiosidad del público. Aunque dejó claro que siente especial atracción por los artistas, «a mí me encantan los cantantes». Y fue más allá: «Me voy a callar porque lo quiero ver», afirmó, antes de añadir que «me da morbo que sea cantante». En cuanto al jugador que también forma parte de este curioso triángulo, prefirió no dar detalles y guardó silencio para no meterse en más líos.

El pasado de Claudia Bavel

Claudia Bavel ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos años, no sólo por su trayectoria en plataformas digitales y en el cine para adultos, sino también por sus vínculos sentimentales con reconocidos futbolistas. Su nombre se ha relacionado de manera constante con figuras del deporte, generando polémicas, debates y una intensa cobertura en prensa y televisión.

El romance más comentado de Claudia Bavel ha sido, sin duda, con Iker Casillas. Según las declaraciones de la modelo, el contacto con el ex portero comenzó en redes sociales hacia 2023, evolucionando en una amistad que pronto derivó en encuentros más personales durante 2024. Claudia ha afirmado en programas de televisión que la relación empezó como abierta, aunque con el tiempo ambos decidieron cerrarla, llegando incluso a hablar de futuro y de la posibilidad de tener hijos juntos. La situación se volvió aún más mediática cuando salieron a la luz supuestos audios, mensajes privados y fotos de citas que evidenciaban un grado de cercanía. Sin embargo, Casillas nunca admitió nada.

Otro nombre que ha salido a la palestra es el de Joaquín Sánchez, histórico ex futbolista y ex capitán del Real Betis. Claudia reveló que había mantenido intercambios de mensajes con él, especialmente cuando Joaquín viajaba a Barcelona, ciudad en la que reside. Según ella, las propuestas de encuentro nunca llegaron a concretarse porque no se sintió cómoda con las condiciones que le planteaban, por lo que aseguró que la situación no pasó de un contacto esporádico y virtual. Estas afirmaciones generaron revuelo, sobre todo porque Joaquín lleva muchos años casado y tiene dos hijas.

Asimismo, Claudia Bavel mencionó a otros como Vinícius Jr., actual estrella del Real Madrid, o Neymar, con el que también tuvo una aventura en el pasado. Siempre según ella, quedaron varias veces e incluso tiene un tatuaje de aquella época. En cualquier caso, su historial sentimental con jugadores de fútbol sigue siendo tema de conversación recurrente, entre rumores, confirmaciones y versiones enfrentadas…