Un futbolista denuncia insultos por su forma de vestir: «Maricón de mierda, pobre de tu madre que tiene una niña y no un hombre»

Nacho Ruiz, futbolista del Conquense, que milita en Segunda RFEF, ha dicho basta. El jugador está harto de los insultos que recibe y ha denunciado lo ocurrido en el útimo partido, en el que tuvo que escuchar multitud de ataques homófobos y machistas desde la grada durante los 90 minutos. El lateral está harto de que en la época en la que estamos siga pasando este y los culpables queden impunes, por eso ha decidido hacerlo público.

«Me gustaría denunciar los insultos homófobos y machistas que he recibido en el partido de hoy, en Quintanar del Rey, por parte de una gran parte de la grada, tales como ‘maricona, maricon de mierda, femenina, hija de puta, niñata, guapa, niña, que eres una niña, pobre de tu madre que tiene una niña y no un hombre’», comenzó escribiendo Nacho Ruiz en su perfil oficial de Instagram.

Ojo a las graves acusaciones de @Nacho11ruiz sobre el partido de hoy. pic.twitter.com/6s7Ja3X0mQ — Manuel Noeda 📻📺🎙️ (@ManuelNoeda) November 16, 2025

«Independientemente de que me puedan llegar a afectar o no, dichos insultos, que no lo hacen, y lejos de victimizarme, ya que en redes puedo llegar a recibir dichas palabras o amenazas simplemente por mi forma de vestir y nunca me he pronunciado sobre ello, creo es lamentable que en pleno siglo XXI siga habiendo este odio en los campos de fútbol ya sea homofobia, machismo, racismo…», añade el futbolista del Conquense.

«No normalicemos esto, hagamos que este deporte no se convierta en odio, si no en disfrute de las personas que van a ver un partido. No hagamos feo un deporte tan bonito como el fútbol», finalizó el jugador con la intención de que esas personas que insultan dejen de hacerlo y respeten a todo el mundo sea cual sea su forma de vestir o su aspecto. Un Nacho Ruiz que además de futbolista es modelo y creador de contenido en las redes sociales, donde no tiene reparo en mostrar su forma de vestir pese a que algunos le insulten por ello después en los campos.