Así está el grupo de la muerte y el resto de grupos de la Champions

La Champions League afrontará su última jornada con 12 equipos ya en octavos y otras cuatro plazas aún por decidir El PSG, el Liverpool o el Nápoles se quedarán fuera de la Champions en una jornada de infarto

A la fase de grupos de la Champions League solo le queda una jornada y tan solo quedan por conocer cuatro de los 16 equipos que tendrán que jugar los octavos de final de la máxima competición europea.

Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern, Roma, Manchester City, Manchester United, Ajax, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Oporto y Schalke 04 ya tienen su pase para octavos, a los que le faltan cuatro conjuntos por saber. Las cuatro plazas que faltan son el segundo puesto del grupo B, los dos equipos del grupo C (el de la muerte) y la segunda posición del grupo F.

El grupo de la muerte

Lo más ‘caliente’ para la última jornada estará en el grupo C, el conocido como de la muerte en esta Champions. Y la denominación estaba bien puesta. Nápoles, PSG y Liverpool se enfrentaron en el mismo grupo con un Estrella Roja que era el cuarto invitado y que partía como cenicienta pero que al sacar cuatro puntos ha tenido un papel muy importante.

El Liverpool perdió este miércoles en París (2-1) y se complicó muchísimo el pase, tanto como que ahora mismo está en posiciones de Europa League a falta de una jornada. El Nápoles ganó al Estrella Roja (3-1) y el equipo italiano se puso como líder del grupo con nueve puntos. Sin embargo, no tiene aún la clasificación segura. Con ocho puntos está el PSG y con seis el Liverpool. Cierra el Estrella Roja con cuatro puntos.

En la última jornada hay un Liverpool – Nápoles en Anfield que decidirá todo. Si el PSG gana en Belgrado (como sería de esperar), al equipo de Klopp solo le valdría ganar por dos goles de diferencia al Nápoles. Si ocurre eso, sería el club de Ancelotti el que se iría a la Europa League.

Tottenham e Inter, sólo puede pasar uno

Otra plaza a octavos que se dirimirá en la sexta y última jornada será el segundo puesto del grupo B, el del Barcelona. Con los catalanes ya como primeros de grupo, el Tottenham y el Inter de Milán se juegan esa plaza. Los ingleses ganaron este miércoles a los italianos (1-0) e igualaron la tabla a siete puntos.

Es el equipo de Pochettino el que depende de sí mismo. Todo resultado que sea igual al que haga el Inter le hará pasar. La victoria al equipo de Londres le manda a octavos, pero tiene el ‘problema’ de que jugará en el Camp Nou, mientras que el Inter lo hará ante el PSV Eindhoven en Milán.

Lyon – Shakhtar decisivo

Por último, el último equipo por saber de octavos será entre el Olympique de Lyon y Shakhtar Donetsk. Las cuentas aquí son claras. Los franceses tienen siete puntos y los ucranianos cinco. Se enfrentan entre sí en Ucrania en la última jornada. El que gane pasará, con el empate beneficiando al Lyon. Los franceses inclusos podrían acabar en primer lugar si ganan al Shakhtar y si el Hoffenheim (ya eliminado con tres puntos) vence al Manchester City (líder ahora con 10 puntos).

El resto de grupos

En el grupo A, Atlético de Madrid (12 puntos) y Borussia Dortmund (10) ya están clasificados. El Atlético acaricia el primer puesto, que lo conseguirá si gana al Brujas en la última jornada. El equipo belga (5 puntos) ya está clasificado para Europa League. El Mónaco cierra el grupo con 1.

En el grupo D todo decidido. El Oporto es líder con 13 puntos y el Schalke 04 le acompaña a octavos con 8 puntos. Galatasaray tiene 4 y Lokomotiv de Moscú 3.

En el grupo E ya se sabe que Bayern de Múnich (13 puntos) y Ajax (11) estarán en octavos, pero el orden de primero y segundo lo determinará el duelo que les enfrentará en Ámsterdam en la última jornada. El Benfica tiene cuatro puntos y el AEK de Atenas aún no ha puntuado.

En el grupo G lo único que hay en juego es la posición de Europa League. Real Madrid (12 puntos) y Roma (9) ya están en octavos, mientras que CSKA de Moscú y Viktoria Plzen tienen 4, con ventaja en caso de puntos para los checos.

Por último, Juventus y Manchester United están clasificados para octavos y falta por saber quién será el primero. Los italianos tienen 12 puntos y los ingleses 10. El Valencia ya está en Europa League con 5 puntos mientras que el Young Boys cierra el grupo con 1.