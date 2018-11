PSG – Liverpool: resultado, resumen y goles (2-1)

PSG y Liverpool se enfrentaron en París en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Champions League El PSG venció en un partido en el que estaba obligado a sacar los tres puntos para seguir en Champions El Liverpool se complica mucho su pase

El PSG se salvó en el match ball disputado en el Parque de los Príncipes y en el que los pupilos de Tomas Tuchel se impusieron al Liverpool. Neymar y Bernat fueron los goleadores en una noche grande para el equipo capitalino, que venció por 2-1 sufriendo hasta el último minuto por el tanto de Milner, que redujo distancias de penalti.

En la segunda parte no se movió el marcador, dejando al PSG como favorito para pasar a octavos ya que depende de sí mismo en una última jornada en la que se medirá al Estrella Roja en Belgrado. El Liverpool, por su parte, queda contra las cuerdas y se lo jugará todo en Anfield Road frente al Nápoles de Ancelotti, en un choque en el que no le vale otra cosa que no sean los tres puntos si no quieren verse eliminados antes de tiempo en una edición en la que defienden la final cosechada la temporada pasada.